Tak aspoň tohle udělejte. Zeman radí, jak proti Pavlovi

Pane prezidente, jistě jste sledoval cestu Tomia Okamury na Slovensko, kam se s delegací vydal napravit vzájemné vztahy, pošramocené jednostrannými kroky končící Fialovy vlády. Budoucí opozici se ale nelíbilo, že je nevzali sebou. Jak to vidíte?
Především bych chtěl ocenit, že Tomio Okamura na Slovensko zavítal a vnímám to jako dobrý restart česko-slovenských vztahů. Pokud jde o složení delegace, předseda sněmovny má právo si vybrat, kdo ho na jeho cestě bude doprovázet.
A jak se osobně díváte, že Okamura nepřibral do delegace zástupce končících vládních stran?
Sám Okamura uvádí, že jsou to představitelé stran, které rozbily vztahy se Slovenskem a to je naprosto racionální argument.
Nakonec tam však několik poslanců z Fialovy pětikoalice pojede, byť sami na vlastní pěst a vlakem…
Vykonává Okamura funkci předsedy sněmovny lépe než Pekarová?
Když jsme u prohraných voleb. Od našeho posledního rozhovoru před dvěma týdny se ohledně vzniku nové vlády ze strany Hradu nic nezměnilo, Babiš stále nebyl jmenován premiérem a neznáme ani datum tohoto jmenování. Je to stále v rámci únosných termínů?
Několikrát jsem řekl, že Ústava nezná lhůtu, do kdy vláda v demisi musí ukončit své vládnutí. Normálně se předpokládalo, že tato lhůta končí nástupem vlády nové a cesta nové vlády začíná jmenováním premiéra. Nicméně teoreticky by Fialova vláda v demisi mohla vládnout čtyři roky až do dalších voleb a myslím si, že toto zdržování má za cíl udržet Fialovu vládu v demisi co nejdéle.
Jaký by to ale mělo význam? Stejně nemají sněmovní většinu.
Ne všechno se řeší pomocí zákonů. Jestliže ministři mohou řídit své resorty i bez schvalování nových zákonů, je to lákavá kořist a této kořisti se bohužel Fialovi ministři nechtějí vzdát.
Může se hrát také o jednání Evropské rady za dva týdny, kam by v případě nejmenování nové vlády jel ještě premiér v demisi Petr Fiala, který prohrál volby? Prezident by měl uznávat výsledky voleb a tedy vůli lidí, že chtějí jinou vládu, či nikoli?
Prezident je Fialův člověk, což přece všichni víme. Vzpomínám si, že mě Andrej Babiš svého času požádal, abych ho rychle jmenoval premiérem, aby právě mohl už jet do Bruselu na Evropskou radu a tenkrát jsem mu samozřejmě vyhověl. Nyní sledujeme klukovskou vzdoroakci, která je trochu podobná tomu, když vláda odmítala do sněmovny poslat rozpočet. Patrně věděla, že bude vrácen k přepracování. Klukovské vzdoroakce nesluší dospělým lidem.
Dopouští-li se prezident Pavel klukovských vzdoroakcí, budoucí koalice může jen čekat. Andrej Babiš už řekl, že cestou kompetenční žaloby jít nechce. Co může dělat?
Argument proti kompetenční žalobě je především založen na tom, že Ústavní soud je složen ze soudců jmenovaných Petrem Pavlem. I kdyby byla kompetenční žaloba podána, lze důvodně předpokládat, že by jí Ústavní soud nevyhověl. Sněmovna může svoji stoosmičkovou většinou minimálně ve svém usnesení vyzvat prezidenta, aby neotálel se jmenováním nové vlády.
Co říkáte na vývoj kolem ukončení války na Ukrajině? Američané s Rusy intenzivně jednaní a veškeré dosud dohodnuté závěry jsou drženy přísně v utajení. Může to znamenat, že se dohoda blíží?
Situace na frontě se výrazně změnila a mám na mysli frontu diplomatickou. Změnila se potížemi Zelenského s jeho vlastní vládou, čímž hovořím o korupční aféře, která zasáhla i jeho klíčového muže Jermaka. Jeho další blízký spojenec uprchl do zahraničí. Zelenský tedy není v pozici, kdy by mohl věrohodně reprezentovat Ukrajinu. Konec konců, pokud se Rusko dohodne s Amerikou, nepotřebuje ani Ukrajinu, ani Evropskou unii.
Bývalý český velvyslanec u NATO Jakub Landovský v rozhovoru pro ČRo přiznal, že ve vztahu k Ukrajině a její podpoře zde dlouho zní jen prázdné řeči, kterých se dopouštěl i on sám a omlouval to tím, že jako diplomat držel danou komunikační linii v rámci systému, ve kterém sám byl. Co si z toho máme vzít? Že nás zastupují lidé prosazující věci, kterým nevěří a považují je sami za špatné a pravdu nám řeknou až po opuštění těchto funkcí?
To se bude týkat i jiných lidí v demisi… Ale ano, Evropa sice měla prázdné řeči, ale buďme objektivní, protože poskytla Ukrajině materiální pomoc. Nicméně si myslím, že pro úspěch jednání o Ukrajině je opravdu nezbytné, aby se do toho Evropská unie nepletla. Jak říkal Kissinger, ukažte mi telefonní číslo Evropy. Evropská unie mluví mnoha hlasy. Právě proto není věrohodná.
autor: Radim Panenka