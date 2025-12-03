Z Brd až do obýváku. VLS chystají vánoční stromky pro veřejnost

V nabídce jsou také čerstvé ryby ze sádek z čistých přírodních lokalit s ekologickým chovem. Sádky Vojenských lesů a statků ČR, s.p., v Mirošově u Rokycan v Dobřívské ulicI (silnice č.117), 150 m od nádraží (GPS: 49.6975506N, 13.6672383E) Tel.: 737 226 510
Prodejní doba:
Celoroční prodej:
na sádkách Mirošov
každý pátek, 13:00 - 16:00
Vánoční prodej:
8:00 - 16:30 pátek 19. 12. 2025
8:00 - 13:00 sobota, neděle 20.-21. 12. 2025
8:00 - 16:30 pondělí, úterý 22.-23. 12. 2025
Nabídka ryb:
Kapr obecný I. třída do 2,5 kg 99 Kč/kg
Kapr obecný výběr nad 2,5 kg 115 Kč/kg
Amur bílý 130 Kč/kg
Siven americký 205 Kč/kg
Štika obecná 320 Kč/kg
Lín obecný 150 Kč/kg
Candát obecný 440 Kč/kg
Okoun 175 Kč/kg
Kuchání ryb pro zákazníky 60 Kč/kus
Kuchání sivena, lína, okouna 60 Kč/kg
Taška 5 Kč/kus
Možnost platby platební kartou. Nabídka ryb je aktuální do vyprodání zásob na sádkách.
autor: Tisková zpráva