MŠMT: Platby školám a školským zařízením do konce roku 2025

04.12.2025 7:23 | Tisková zpráva

Platby proběhnou ve dvou samostatných transakcích, přičemž prosincová část nebude krácena.

Foto: msmt.cz
Popisek: MŠMT - logo

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy upřesňuje termíny odeslání financí krajům a následně školám a školským zařízením, zřizovaných krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí v závěru roku 2025. Platby proběhnou ve dvou samostatných transakcích, přičemž prosincová část nebude krácena a zahrne i dodatečné prostředky pro vybrané kraje.

S ohledem na probíhající rozpočtová opatření bylo MŠMT nuceno, obdobně jako v minulém roce, rozdělit platby peněžních prostředků na listopad a prosinec 2025 do dvou samostatných transakcí.

Platba na měsíc listopad byla na účty krajů odeslána 25. listopadu 2025 (v minulém roce byla platba provedena 21. listopadu). O konkrétních termínech odeslání prostředků školám a školským zařízením rozhodují jednotlivé krajské úřady. Obvykle tyto platby probíhají do jednoho týdne od připsání částky krajům, v závislosti na interním nastavení procesů. Peněžní prostředky na měsíc listopad budou školám a školským zařízením odeslány nejpozději 10. prosince 2025.

Odeslání prosincové platby na účty krajů se předpokládá okolo 15. prosince 2025 (v loňském roce byla platba provedena 17. prosince). Prosincová platba nebude krácena. Naopak zahrne také dodatečné prostředky určené ke zvýšení rezervy některých krajských úřadů. Tyto finance jsou určeny zejména na pokrytí zvýšených výdajů v oblasti podpůrných opatření vykázaných do 30. 11. 2025, na jazykovou přípravu cizinců, a v případě Středočeského kraje rovněž na částečné financování nových svazkových škol.

