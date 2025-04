České dráhy kolem Velikonoc posílí své vlaky, doporučují rezervaci míst a řídit se „semaforem“

Cestujícím doporučují včasné zajištění rezervací a těm bez rezervace řídit se „semaforem“, který upozorňuje na silně vytížené spoje. Výhodné bude také využití vlaků mimo přepravní špičku, případně na kratší vzdálenosti využívat méně obsazené regionální spoje. To se týká hlavně cest kolem Prahy, např. do Berouna, Kolína, Benešova u Prahy a do dalších míst v blízkosti hlavního města.

Pravidelné posilové vozy budou řazeny už od středy 16. dubna v souvislosti s velikonočními prázdninami, které připadají na čtvrtek. Posíleny budou ale také čtvrteční a pondělní vlaky. České dráhy vypraví více vozů z Prahy ve směru Plzeň a Cheb, České Budějovice, Hradec Králové a také na Moravu do Ostravy, na Slovácko nebo do Brna. Zhruba desítka pohotovostních posilových vozů pak budou ve vybraných železničních uzlech, především v Praze, aby posloužila k mimořádnému posílení vlaků.

I přes posílení dopravy doporučuje dopravce včasnou rezervaci míst. Cestující bez rezervace by se měli řídit tzv. „semaforem“ ve vyhledávačích spojení, který upozorňuje ve 4 úrovních na očekávané obsazení konkrétního spoje. U vlaků označených červeným symbolem nebo dokonce oznámením, že prakticky všechna místa jsou rezervována, je nutné očekávat velmi vysoké obsazení spoje a minimum volných míst k sezení. Cestující, kteří mají možnost se vyhnout přepravní špičce, by měli o Velikonocích volit spoje v sedlových časech. Při cesta na kratší vzdálenosti, hlavně kolem Prahy, např. do Kolína, Benešova, Berouna, doporučuje dopravce využít ve špičce regionální vlaky, které budou méně obsazené než dálkové spoje využívané příležitostnými velikonočními cestujícími, kteří pojedou na větší vzdálenost.

České dráhy mají v letošním jízdním řádu zapracovány trasy pro více než 8 600 různých vlaků, které za rok ujedou skoro 120 milionů kilometrů. Přibližně jedna třetina tohoto rozsahu připadá na dálkové vlaky a dvě třetiny na spoje regionální.