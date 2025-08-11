Piráti: Mlžení místo odpovědnosti. ANO v Karlovarském kraji připravilo region o 85 milionů

Namísto odpovědného informování veřejnosti se politické vedení uchyluje k mlžení a odvádění pozornosti od vlastních selhání, která region připravila o 85 milionů korun z evropských fondů. Tato částka mohla rozjet nové projekty, vytvořit pracovní místa a nastartovat rozvoj regionu. Piráti proto vyzývají vedení kraje, aby přestalo manipulovat fakty, zveřejnilo chybějící zápisy a převzalo za svá rozhodnutí odpovědnost.
Už samotný úvod krajské tiskové zprávy, kde opakovaně figuruje špatný název strany, je podle Pirátů výmluvnou vizitkou přístupu současného vedení. „Jak chce někdo přesně kontrolovat desítky milionů nebo plnit zákonné povinnosti, když není ani schopen správně uvést název politické strany? Lehkovážnost v detailech je často jen špička ledovce dalších systémových chyb,“ komentuje Šimon Barczi, krajský místopředseda a ekonomický expert Pirátské strany.
Piráti upozorňují, že tvrzení vedení kraje o „vyčerpání základního jmění“ ve výši 1,5 milionu korun agenturou je účetně i fakticky nepravdivé. Agregovaná čísla hovoří jasně: za období 2023–2024 klesl vlastní kapitál pouze o běžnou provozní ztrátu, která činila 181 tisíc korun. Skutečná ztráta, 1,3 milionu korun během osmi měsíců roku 2025, přišla až poté, co byla agentura pod přímým dohledem ANO. Přesto se kraj pokouší podsouvat veřejnosti představu, že za problémy může předcházející vedení a zamlčuje, že ke klíčovým ztrátám došlo až za jejich působení. „Tohle není účetní nedorozumění, ale přímá politická odpovědnost. Nelze ji převracet na nikoho jiného,“ potvrzuje Robin Beitl, předseda krajského sdružení Pirátů.
Podle Pirátů vedení kraje rovněž mlží i ohledně zákonného postupu schvalování účetní závěrky. Ta byla řádně schválena správní radou a oficiálně podána, jak stanovuje legislativa, včetně podepsané přílohy. Pokud by někdo předložil účetní závěrku bez potřebných schválení, šlo by jednoznačně o porušení zákona ze strany současného vedení, což se prokazatelně nestalo.
Za alarmující považují Piráti především skutečnost, že od prosince 2024 nebyly v rejstříku ústavů zveřejněny zápisy správní rady, jak ukládá občanský zákoník. Veřejnost se tak nedozvídá o zásadních rozhodnutích či změnách v projektech, které navíc hospodaří s veřejnými financemi. Chybějící zápisy, stejně jako indicie o zpětné revokaci a antidataci už přijatých usnesení, představují závažné porušení pravidel transparentnosti a právní jistoty. „Transparentnost pro nás není prázdné slovo. Chceme, aby každý, kdo spravuje veřejné peníze, férově plnil své povinnosti a před veřejností nic neskrýval. Zatajování zápisů je v právním státě absolutně nepřijatelné,“ dodává Šimon Barczi.
Nezávislý audit za rok 2024 přitom dal účetnictví zelenou. Přesto se vedení kraje pokusilo výsledky auditu zpochybnit jen proto, že se nehodily do zvoleného politického příběhu. Zpětné napadání auditora, aniž by padla jediná oficiální stížnost, je podle Pirátů precedens podrývající důvěru v neutrální institut auditu a profesní etiku.
Jádro celé kauzy však podle Pirátů nespočívá v detailu účetních pohybů, ale v zásadním rozhodnutí kraje odmítnout již připravený a schválený strategický projekt v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace. Rozhodnutí znamenalo definitivní ztrátu 85 milionů korun, které mohly změnit podmínky v regionu, posílit kreativní sektor a přinést nová pracovní místa. Projekt měl přitom právní akt, zajištěné financování a byl ve stavu plné připravenosti.
Piráti proto vyzývají vedení Karlovarského kraje k okamžité nápravě: zveřejněte veškeré zápisy správní rady od prosince 2024, vysvětlete zmizení 1,3 milionu korun v roce 2025 a uznejte odpovědnost za nevyčerpané evropské prostředky. Současně oznamujeme, že jsme oficiálně odeslali předžalobní výzvu Karlovarskému kraji k ukončení šíření lživých informací. Pokud kraji záleží na důvěře občanů, je na čase vystoupit z kruhu zamlčování a hádek. Odpovědnost za 85 milionů nelze vymlčet a my nedovolíme, aby se zásadní otázky pro kraj ztratily v mlze politických her.
autor: PV