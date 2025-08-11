Povodí Moravy: Revitalizace Rudoltičky zlepší ochranu před suchem i povodněmi

Kromě rozvolněných koryt toků zde vzniká také řada tůní, které zvyšují retenční schopnost krajiny. Cílem projektu na 7 mil. Kč je pomocí přírodě blízkých opatření zvýšit odolnost krajiny vůči změnám klimatu.
Revitalizace Rudoltičky se týká úseku o délce 4,2 km, který byl v minulosti opevněn a napřímen. Původní koryto proto bylo zasypáno a nahrazeno novým, které má přírodě blízký profil a meandrující trasu. Dojde tak k prodloužení délky koryta toku a tím ke zpomalení odtoku vody z krajiny. „S dopady klimatické změny, ať už v podobě období s nedostatkem srážek nebo naopak povodněmi, se setkáváme čím dál častěji. Projekty přispívající ke zlepšení vodního režimu v krajině a zvýšení odolnosti vůči změnám klimatu jsou proto jednou z našich priorit,“ vysvětluje generální ředitel Povodí Moravy David Fína. Kromě zpomalení odtoku vody z krajiny umožní nově meandrující koryta také volný rozliv vody do krajiny při zvýšených průtocích, čímž zvýší retenční schopnost krajiny. Tu podpoří také několik různě velkých tůní v blízkosti revitalizovaných toků.
Součástí realizace je i vybudování ochranného zemního valu pro omezení smyvu hnojiv a ornice do nových koryt vodních toků. Výsadba doprovodných porostů pak zlepší stabilitu břehů a poskytne útočiště pro hmyz, ptactvo i drobné savce. „Dosavadní průběh prací postupuje v souladu s časovým harmonogramem stavby a aktuálně zbývá jen dokončit dva brody a oset části, které nebyly doposud osety. Práce tak budou dokončeny v předpokládaném termínu,“ dodává Fína.
Stavební práce začaly v říjnu 2024 a hotovy by měly být v říjnu 2025. Projekt je financován z prostředků Operačního programu Životní prostředí v rámci Národního plánu obnovy s náklady ve výši 7 mil. Kč.
Povodí Moravy pokračuje v programu ozdravování krajiny. Ten spočívá v revitalizaci vodních toků, přípravě přírodě blízkých protipovodňových opatření a zajišťování migrace vodních živočichů. „V nedávné době jsme dokončili obdobné revitalizace například na říčce Jihlávce v Prostředkovicích u Jihlavy, kde se vodní tok prodloužil o třetinu a říční niva získala zcela nový ekologický význam, nebo na řece Svratce u Jimramova, kde jsme obnovili původní koryto řeky. Do budoucna připravujeme další revitalizační projekty například na Javornickém, Slavětínském a Blatnickém potoku,“ vysvětlil Fína.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva