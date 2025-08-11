ÚZSVM dokončil rozsáhlou směnu nemovitostí mezi státem a Moravskoslezským krajem

Hasiči díky tomu získali moderní Integrované výjezdové centrum Ostrava-Jih, zatímco kraj převzal státní nemovitosti v hodnotě téměř 360 milionů korun.
„V případě Moravskoslezského kraje jde v pořadí už o třetí směnu nemovitostí mezi státem a samosprávou a celkově tak stát už tomuto kraji převedl nepotřebný majetek za více než 600 milionů korun. Pro současnou vládu je klíčové, že tento majetek pomůže dalšímu rozvoji regionu a bude sloužit jeho občanům,“ uvedl ministr financí Zbyněk Stanjura.
Celková hodnota směňovaných nemovitostí byla více než 728 milionů korun a jde o výsledek dlouhodobé spolupráce mezi státem a Moravskoslezským krajem. „Cílem majetkových směn mezi státem a samosprávami je získání nemovitostí potřebných pro činnost státních institucí výměnou za takové, které jsou důležité pro rozvoj obcí a krajů. Jsem velmi ráda, že jsme i tuto transakci úspěšně dokončili. Směna již byla schválena příslušnými ministerstvy a nyní došlo ke změně vlastnictví v katastru nemovitostí,“ doplnila generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu.
Moravskoslezský kraj při aktuální směně získal od státu celkem 224 pozemků a 17 budov na území 51 měst a obcí ve všech 6 okresech kraje. „Díky převodu se podaří vyřešit celou řadu majetkových záležitostí v regionu. Moravskoslezský kraj drtivou většinu získaných nemovitostí převede do vlastnictví měst, obcí a spolků, které je využijí ve veřejném zájmu. Například dvě budovy v ostravských Vítkovicích město přebuduje na bytové domy, na stavebním pozemku v Českém Těšíně vyroste stavba pro novou sociální službu, bývalou hasičskou stanici v Novém Jičíně využije Muzeum Novojičínska jako depozitář. Pro kraj a jeho rozvoj jsou tyto směny velmi výhodné,“ řekl hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica s tím, že dalším majetkem, který kraj získá, bude například budova bývalého Úřadu práce v Třinci, areál bývalého hornického učiliště v Havířově nebo bývalý letní výcvikový tábor Armády České republiky Hadinka ve Vítkově.
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje za to od Moravskoslezského kraje získal Integrované výjezdové centrum Ostrava-Jih, které pro svou činnost jako základní složka Integrovaného záchranného systému potřebuje. Objekt byl vybudován jako zázemí nejen pro hasičskou jednotku, ale také výjezdovou skupinu Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje a služebnu Městské policie Ostrava, vč. skupin hipologie a kynologie. „Dokončená směna je naplněním záměru z doby budování tohoto významného ostravského integrovaného výjezdového centra, kdy po době udržitelnosti projektu, většinově spolufinancovaného z evropské dotace, dojde k majetkovému převodu na hasičský záchranný sbor, což umožní jednodušší správu celého areálu a také jeho případný rozvoj. Mé velké poděkování patří pracovníkům ÚZSVM z územního pracoviště Ostrava za jejich maximální vstřícnost a nasazení,“ uvedl ředitel krajského Hasičského záchranného sboru brig. gen. Ing. Radim Kuchař.
Od roku 2020, kdy se uskutečnila první směna v tomto regionu, získal stát majetek pro zajištění činnosti Integrovaného záchranného systému v hodnotě přes 716 milionů korun. Moravskoslezskému kraji byl dosud ve směnách převeden majetek v hodnotě přes 686 milionů korun. Dalších 183 nemovitostí v hodnotě přes 15 milionů korun získal kraj bezúplatně mimo režim směn.
autor: Tisková zpráva