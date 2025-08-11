ČNB: Obliba okamžitých plateb u lidí i firem rychle roste

Česká národní banka, která systém provozuje, zpracuje v průměru až 1,63 milionu těchto okamžitých transakcí denně. Klíčovou roli sehrává rekordní dostupnost služby – přístup k ní má už 99 % klientů bank na českém trhu. Okamžité platby zároveň fungují jako levnější alternativa k placení kartou, a to jak v online prostředí, tak i v kamenných obchodech.
Důvodů výrazného vzestupu obliby služby, jež zajišťuje převod peněz z jedné banky do druhé za pár sekund, je celá řada. Od nepřetržitého provozu 24 hodin denně 7 dní v týdnu, až po letošní nárůst dostupnosti na nový rekord 99 %. Zatímco před zavedením okamžitých plateb museli klienti na připsání peněz čekat, dnes jsou prostředky na účtu za pár sekund, a to kdykoliv – v noci, o víkendu i o svátcích. Okamžité platby se staly standardem. „Ještě před pár lety trvaly platby dva i více dní. Udělali jsme velký pokrok, vybudovali jsme infrastrukturu okamžitých plateb a dále do ní investujeme,“ uvedl guvernér ČNB Aleš Michl.
|2019
|2020
|2021
|2022
|2023*
|2024
|2025**
|Pokrytí trhu okamžitými platbami
|41 %
|87 %
|90 %
|91 %
|90 %
|90 %
|
99 %
Okamžité platby si získávají oblibu nejen mezi jednotlivci či firmami, ale také u obchodníků, kteří je využívají jako levnější alternativu k platbám kartou. Potenciál do budoucna je přitom obrovský s tím, jak rychle jdou technologie dopředu – obchodníci nabízejí zákazníkům vedle přijímání karet či hotovosti stále častěji také nová platební řešení postavená právě na okamžitých platbách.
Sílící konkurence v oblasti placení je přitom přínosem pro celou českou ekonomiku. Pro zákazníky znamená větší pohodlí či širší výběr platebních nástrojů. Obchodníci pak mohou ušetřit na karetních transakcích či na zpracování hotovosti.
Na dalším rozvoji prostředí pro okamžité platby pracuje také ČNB. Jako banka státu, u které mají vedené účty ministerstva, obce, kraje nebo například finanční správa, začne do konce letošního roku rovněž přijímat okamžité úhrady. Ve spolupráci s komerčními bankami pak ČNB připravuje možnost okamžitého zpracování nově i pro hromadné platby.
Více o okamžitých platbách a jejich fungování se dočtete na webových stránkách ČNB. K dispozici jsou rovněž podrobnosti o systému CERTIS včetně statistických údajů a seznamu účastníků.
Graf – Průměrný denní počet okamžitých plateb
(vždy za červen daného roku)
autor: Tisková zpráva