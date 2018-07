České dráhy objednaly u Siemens-Škoda 50 supermoderních expresních vozů

„České dráhy patří v mladších členských zemích Evropské unie mezi lídry v inovacích na železnici jak v oblasti odbavení a zavádění moderních služeb, tak v oblasti techniky a vozidel. Kontrakt na dodávku nových osobních vozů, který jsme před několika dny uzavřeli s konsorciem Siemens-Škoda, to potvrzuje. Jde o nový koncept, který nabídne cestujícím komfort a vybavení rychlovlaků i pružnost a výhody vlaků sestavených z jednotlivých vozů. České dráhy tak posílí svou konkurenceschopnost v dálkové dopravě nejen v rámci České republiky, ale v celé střední Evropě,“ zdůrazňuje význam kontraktu Pavel Krtek, předseda představenstva Českých drah.

Národní dopravce zvolil nový koncept obnovy dálkových osobních vozů, který vychází z platformy Siemens Viaggio Comfort použité u netrakčních jednotek railjet. Dodatečnou inovací této platformy, kterou se odlišuje od vlaků railjet, je otevřená čelní stěna na obou stranách jednotky s tlakotěsnými posuvnými dveřmi a rozhraním, které umožňuje pružně reagovat na potřeby provozu a nasadit nové vozy na linky a spoje s různou frekvencí.

„Konsorcium dodá 50 osobních vozů sestavených do 10 netrakčních jednotek po pěti vozech, které budou spojeny podobně jako vysokorychlostní vlak. To umožní cestujícím bezbariérový pohodlný průchod soupravou a nabídne jim další přednosti moderních rychlovlaků. Jednotky však budou na obou koncích ukončeny standardním rozhraním UIC pro osobní vozy. To nám umožní pružně reagovat na provozní potřeby a spojovat několik jednotek do delšího a kapacitnějšího průchozího vlaku, nebo připojovat jednotlivé osobní vozy a vytvářet tak vlaky s různou kapacitou a službami. Do průchozích vlakových souprav bude možné k jednotkám připojit další vozy 1. a 2. třídy, restaurační vozy, vozy pro přepravu jízdních kol nebo třeba řídicí vozy. To umožňuje tyto netrakční jednotky provozovat jako obyčejné lokomotivou tažené soupravy i jako vratné soupravy typu push-pull, tedy v jednom směru sunuté lokomotivou,“ vyjmenovává přednosti nových vozidel Českých drah Miroslav Kupec, člen představenstva odpovědný za techniku, servis a majetek.

„Máme radost, že na modernizované železniční tratě SŽDC přicházejí nová vozidla, která zhodnocují investice do infrastruktury a dávají železniční dopravě novou podobu. Vážíme si úspěchu, který má u cestujících společný přepravní produkt ČD/ÖBB Railjet v čele s jednotkami Siemens Viaggio Comfort. Railjet se stal symbolem moderní železniční dopravy ve středoevropském prostoru a logicky motivoval ČD pokračovat v nastoupeném trendu komfortních netrakčních jednotek,“ tak hodnotí nová vozidla Roman Kokšal, ředitel divize Mobility společnosti Siemens, s.r.o. a pokračuje: „Rychlost a pohodlí jsou účinné nástroje snižování spotřeby energie a exhalací, protože motivují lidi využívat energicky a environmentálně příznivou železniční dopravu.“

České dráhy, a zejména jejich cestující, potřebují pro zajištění provozu na důležitých vnitrostátních i mezistátních linkách nové pohodlné vozy, které jim nabídnou jak vysokou rychlost, tak i příjemné cestování.

„Škoda Transportation v současnosti vyrábí šest vysokorychlostních vlakových souprav pro německého dopravce Deutsche Bahn a jsem rád, že se o tyto zkušenosti budeme moci podělit při dodávkách vysokorychlostních vozů pro České dráhy. Na této zakázce se naše společnost bude podílet hlavně v oblasti montáže a oživení vozidel, což znamená práci nejen pro zaměstnance ve výrobě, ale hlavně pro české techniky,“ doplňuje Tomáš Ignačák, místopředseda představenstva a viceprezident skupiny Škoda Transportation.

Hodnota kontraktu na dodávku 50 expresních vozů pro mezistátní linky Českých drah je necelé 3 miliardy Kč. První vozy budou dodány do 32 měsíců od podpisu kontraktu.

Služby a komfort na palubě netrakčních souprav od konsorcia Siemens-Škoda:

moderní velkoprostorový klimatizovaný interiér; tlakotěsnost, chránící cestující před tlakovými rázy a tím i zaléháním v uších při průjezdu tunely nebo míjení vlakových souprav, a zároveň napomáhající vytvořit tichý a dlouhodobě čistý interiér;

tlakotěsné volně průchozí mezivozové přechody;

mezi oddíly a nástupními prostory automatické posuvné dveře ovládané fotobuňkou;

nástupní dveře ovládané tlačítky a systém selektivního odblokování nástupních dveří, který umožňuje centrální uzavření a zablokování dveří proti otevření ještě před rozjezdem vlaku a jejich odblokování po zastavení vlaku pouze na straně k nástupišti;

polohovatelná sedadla v 1. třídě v uspořádání 2+1 s koženým potahem a ve 2. třídě v uspořádání 2+2 s textilním potahem;

umístění sedadel v řadě za sebou jako v letadle i ve fiktivních oddílech s místy proti sobě (vis-á-vis);

sklopné stolky u míst za sebou a pevné stoly mezi sedadly v uspořádání sedel proti sobě;

zásuvky 230 V a USB konektory pro napájení přenosné elektroniky cestujících;

v oknech vysouvací rolety proti slunci;

bezdrátová datová síť WiFi pro internetové připojení;

elektronický audiovizuální informační systém s LCD monitory a elektronický rezervační systém;

bezbariérová úprava pro cestování osob na vozíku zahrnující 3 místa pro vozíky, bezbariérové WC, elektrické zdvihací plošiny pro nástup/výstup osob na vozíku a zásuvky pro dobíjení akumulátorových baterií elektrických vozíků;

dětské kino;

místa pro uložení kočárků;

sklopný pult pro přebalování kojenců; místa pro uložení 8 jízdních kol a objemných zavazadel;

Základní charakteristika netrakčních souprav od konsorcia Siemens-Škoda:

pětivozová, uvnitř semipermanentním tyčovým spřáhlem spojená netrakční jednotka s tlakotěsnými průchody mezi vozy;

zakončení jednotky na obou koncích se standardním rozhraním UIC pro osobní vozy s návalky a s běžným tažným a narážecím ústrojím, umožňující průchozí spojení s ostatními typy vozů, respektive s lokomotivou;

konfigurace pětivozové netrakční jednotky: koncový vůz 1. třídy + multifunkční vůz 2. třídy s infopointem a zázemím pro vlakový doprovod, místy pro osoby na vozíku s bezbariérovým WC a zdvihací plošinou s elektrickým pohonem pro nástup osob na vozíku, dětským kinem a místy vyhrazenými pro cestující s dětmi, umístění kočárků a místa pro uložení jízdních kol + dva vozy 2. třídy se standardním interiérem + jeden koncový vůz 2. třídy se standardním interiérem;

délka netrakční jednotky přibližně 132 metrů;

společné navzájem propojené palubní elektrické sítě a diagnostika;

kapacita přibližně 330 míst k sezení;

nejvyšší provozní rychlost 200 km/h.

Psali jsme: České dráhy zakoupily v Rakousku 41 rychlíkových vozů České dráhy: V Praze a Středočeském kraji se chystají velké letní výluky České dráhy posílí vlaky, zavedou novou dětskou prázdninovou jízdenku a nabídnou cesty za zážitky České dráhy: Evropská komise jednala nezákonně

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: komerční tisková zpráva