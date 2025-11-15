Babiš nemusí být jmenován. Ale Pavel nechce přepsat výsledky voleb, uklidňuje Šídlo

Andrej Babiš, šéf vítězného hnutí ANO, až těsně před jmenováním premiérem veřejně oznámí, jak chce vyřešit svůj hrozící střet zájmů plynoucí z vlastnictví koncernu Agrofert. Řekl to po zasedání koaliční rady. Takto hodlá vyhovět požadavku prezidenta Petra Pavla, který jmenování Babiše řešením střetu zájmů podmínil.
Jedním z hostů Událostí, komentářů k tématu byl komentátor Seznam Zpráv Jindřich Šídlo. Dále debatovali politolog Lukáš Valeš a ústavní právník Jan Kysela. Moderoval Martin Řezníček.
Moderátor chtěl vědět, jestli je nezbytné, aby Babiš veřejně vysvětlil, jak vyřeší střet zájmů. „Prezident Petr Pavel klade poměrně velký důraz na veřejnost, na transparentnost. Součástí tohoto důrazu na veřejnost a transparentnost je i to, co chce po Andrej Babišovi,“ soudí Kysela.
Dále hovořil o určitém komponentu pojistky. „Když to Babiš řekne veřejně na kameru, tak pravděpodobnost případného nepochopení toho, co kdo říkal, bude nižší,“ domnívá se ústavní právník.
Prezident má podle něj preventivní roli, to znamená, že má zkoumat, jestli tím, že uvede někoho do funkce, nezpůsobí střet zájmů. „Andrej Babiš má k dispozici ten ohromný kolos, prorůstající různými segmenty národního hospodářství, takže střet zájmů nesporně potenciálně existuje. Měli jsme možnost otestovat si to v době, kdy byl Andrej Babiš předsedou vlády. Mělo to určité důsledky z hlediska čerpání evropských dotací, důsledky z hlediska různých soudních sporů. Zdá se mi, že o tom Andrej Babiš sám opakovaně mluvil. Takže to není tak, že si někdo vymýšlí situaci, která je nereálná,“ řekl Kysela.
Nezdá se mu prý, že by se prezident pokoušel vytvořit nějakou fiktivní situaci, na jejímž základě by se podařilo zbořit vznik koaliční vlády Andreje Babiše. Žádné vyjádření vládce Hradu k tomu podle právníka nesměřovalo. „Pouze chce, aby Andrej Babiš, který sám připouští, že má střet zájmů, řekl, jak ho vyřeší, a to předtím, než ho jmenuje předsedou vlády. Nic jiného v tom není,“ soudí Kysela.
Prezident nemá povinnost jmenovat premiérem vítěze voleb
Komentátor Šídlo má za to, že prezident Babiše nepříjemně překvapil. „Tohle je poslední moment, kdy prezident drží silnější kartu. Nemá žádnou povinnost jmenovat vítěze voleb, teoreticky. Je to zvyk. Myslím si, že to nakonec udělá, má to udělat. Konaly se tu volby do Poslanecké sněmovny, které rozhodovaly o tom, kdo bude vládnout, komu bude moc mírumilovně předána. Tomu se blížíme. Ale tohle je první výraznější komplikace. Také prezidenta nepodezřívám z toho, že by chtěl výsledky voleb přepsat. Ví, že to není jeho úkol. Trvá na splnění nějakých předpokladů,“ domnívá se Šídlo.
V minulosti už jsme podle něj viděli, že hlava státu může postupovat poměrně svévolně. „Nikdo z nás neví, jestli to Andrej Babiš už nemá připraveno. Velmi dlouho věděl, že tato situace může nastat. Možná jen čeká na vhodnou chvíli. Teď mu jde o to, aby se dozvěděl datum jmenování,“ míní novinář.
Na politickou podstatu střetu mezi Andrejem Babišem a prezidentem Petrem Pavlem se moderátor zeptal také politologa Valeše. „V srpnu pan prezident říkal, že premiéra bude jmenovat bez jakéhokoliv prodlení. Pak byla zmíněna ta schůzka mezi Babišem a prezidentem krátce po volbách. Oba dva došli k dohodě, jak se zdálo podle vzájemných prohlášení. Pan předseda Babiš přinesl na Hrad nějaké varianty. Zdálo se, že prezident je s nimi spokojen. A najednou došlo k něčemu, co je pro mě trošku záhadou, moc o tom nevíme. A situace se výrazně změnila. Proč k tomu došlo, netušíme,“ uvedl politolog.
Už vůbec prý nechápe požadavek na zveřejnění, protože původně se zdálo, že měla být dohoda mezi prezidentem a budoucím premiérem. „Nerozumím tomu,“ řekl Valeš.
Pokud Babiš bude chtít být premiérem, tak jím bude
Napřed musí být Andrej Babiš jmenován a pak se teprve dostává do případného střetu zájmů, běží mu třicetidenní lhůta. „Během ní je jeho zodpovědností, ne prezidenta, aby zákonu vyšel v ústrety a splnil jeho dikci,“ soudí politolog.
Na prezidentovi podle něj je, aby neprodleně jmenoval předsedu vlády. Ústava nezná termín, že by měl někoho pověřit sestavením vlády. Měl by ho jmenovat tím spíš, že se zdá, že jednání o personálním obsazení vlády jsou hotová. Nic nebrání tomu, aby se naplnila vůle lidu. A aby se jeho nově zvolení reprezentanti ujali vlády.
arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.
„Andrej Babiš už Hradu oznámil některé varianty a zdálo se, že jsou přijaty. Došlo tam k něčemu, čemu já nerozumím, co se nedozvíme a co vzbuzuje otázky. Napřed se komunikace zdála být bezproblémová, dokonce překvapivě bezproblémová. Čekali jsme mnohem tužší první schůzky, ale ty vypadaly nadějně. A najednou přišla středa, kdy bylo patrné i na Andreji Babišovi, že je celý nesvůj a že je to něco, co sám nečekal,“ podivuje se Valeš.
„Je vůbec možné, aby Andrej Babiš požadavkům dostál v řádu týdnů?“ zeptal se moderátor. Ústavní právník Kysela odpověděl, že třicetidenní lhůta se dá prodlužovat. „Andrej Babiš striktně vzato nepodniká, je vlastníkem toho ohromného holdingu. Jde o to, jestli se na to vztahuje výjimka, kterou zákon stanovuje pro oblast správy vlastního majetku,“ nemá ve věci jasno ani právník. Připomněl, že mediální divizi Babiš už nemá, takže tento střet zájmů odpadá. Uvedl, že společnosti vlastněné členem vlády se nesmějí účastnit zadávacích řízení a pobírat dotace. Řešením by mohlo být i to, že se řekne, že se Agrofert do řízení nehlásí a dotace nepobírá.
„Téma střetu zájmů má několik segmentů. A každý z nich má trochu jiný typ řešení,“ uvedl Kysela. Jde podle něj spíše o obecný princip, že nelze sedět na obou stranách stolu a být zároveň regulovaným i regulátorem. „Dá se s tím obtížně něco dělat kromě toho, že se toho podniku zbavíte. A na tom ten zákon postavený není. Když mluvíme o střetu zájmů, je nutné si ujasňovat, jestli jde o obecný princip, politický princip, nebo o konkrétní složku toho, nač zákon míří,“ pokusil se vysvětlit právník.
Moderátor se pak zeptal, jestli by naplněním zákona bylo převedení majetku na rodinné příslušníky. „Jsou to osoby blízké, takže ten problém nevyřešíte,“ domnívá se Kysela.
Stane se předsedou vlády nakonec Karel Havlíček?
Komentátor Šídlo soudí, že Andrej Babiš je pořád ještě v silnější pozici. Prezident podle něj jmenování nijak dramaticky neprotahuje. „Neodlišuje se to od předchozích případů, které známe od minulých prezidentů. Pokud Andrej Babiš bude chtít být premiérem, tak jím bude. Vůdce parlamentní většiny si může teoreticky počkat na třetí pokus, i kdyby se prezident rozhodl jakkoliv. Myslím si, že snaha o uklidnění situace existuje. Hrad řekl, že v programovém prohlášení nemusí být něco, co si přeje prezident, což je pravda. Programové prohlášení předkládá vláda. Andrej Babiš vyšel vstříc tím, že to oznámí před tím, než bude jmenován. Velké drama bych v tuhle chvíli nevěštil. Nevidím ho na obzoru,“ ujišťuje Šídlo.
Padl také dotaz, zda by mohlo dojít na variantu, že premiérem bude jmenován Karel Havlíček. „Myslím si, že Andrej Babiš premiérem být chce. Karel Havlíček by zvládl být premiérem, ale to by musel chtít Andrej Babiš. A Babiš to nechce,“ domnívá se komentátor.
doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
Jediné, co Babišovi v cestě do křesla předsedy vlády překáží, je podle Šídla intenzivní citový vztah se společností Agrofert. „Cítí to jako své životní dílo. Důležitou roli hraje ještě jedna vlastnost – Andrej Babiš zásadně nikomu nevěří. Já si myslím, že to dohraje na to, aby se premiérem nakonec stal. Petr Pavel tomu ani nehodlá bránit, ani to nedokáže,“ řekl Šídlo.
Politolog Valeš soudí, že jmenování předsedou vlády bude pro Andreje Babiše určitá satisfakce. „Chce se vrátit do funkce premiéra po čtyřech letech. Varianta Karel Havlíček by byla pro hnutí ANO obecně lepší. Andrej Babiš rozděluje už svou existencí, polarizuje společnost, aniž by možná chtěl. Karel Havlíček je naopak muž konsensu. Dokázal to i v loňských krajských volbách ve Středočeském kraji. Dokáže přesvědčit i lidi, kteří by hnutí ANO, a zejména Andreje Babiše, nevolili. Karel Havlíček by byla ideální varianta. Ale v současné době je nejméně pravděpodobná,“ uzavřel Valeš.
autor: Naďa Borská