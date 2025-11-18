Pojištěnci ČPZP loni spotřebovali antibiotika za 210 milionů korun
18.11.2025 10:20 | Komerční článek
Spotřeba antibiotik, předepisovaná lékaři na léčbu bakteriálních infekcí, má rostoucí tendenci. Vyplývá to z dat, která Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP) uveřejňuje u příležitosti Světového antibiotického týdne. Počet pacientů léčených antibiotiky vzrostl ze 491 tisíc v roce 2023 na loňských více než 505 tisíc. A zatímco v roce 2023 vynaložila ČPZP na antibiotika pro své pojištěnce zhruba 202 milionů Kč, o rok později tyto náklady překročily sumu 210 milionů Kč.
Nejčastěji předepisovaným lékem ničícím mikroby je od sledovaného roku 2020 Amoksiklav. „ČPZP za něj v letech 2021 až 2024 každoročně vynaložila kolem 18 milionů Kč. V roce 2020 to bylo 16 milionů a letos se prozatím jedná o částku bezmála 13 milionů z celkových 144 milionů Kč uhrazených za antibiotika celkem,“ upřesňuje mluvčí pojišťovny Elenka Mazurová.
Pacient, za jehož antibiotika ČPZP uhradila nejvíce peněz, byl v roce 2023 tehdy 64letý muž z Pardubického kraje léčený s tuberkulózou. „Suma za antibiotika pro tohoto pacienta činila v uvedeném roce 1,2 milionu Kč,“ doplňuje mluvčí ČPZP.
Celkové úhrady a počet unikátně ošetřených pacientů (UOP) za ATB
Příliš časté užívání antibiotik vede k antibiotické rezistenci
První antibiotikum objevil skotský bakteriolog Alexander Fleming v roce 1928. Z antibiotik se postupem času pro mnoho lékařů stalo léčivo první volby a řada lidí je užívá několikrát ročně. Příliš časté užívání ovšem způsobuje antibiotickou rezistenci, což znamená, že některá běžná antibiotika pro léčbu infekcí prakticky nezabírají. Snahou odborníků je proto zlepšit praxi předepisování a užívání antibiotik s cílem zastavit stoupající trend jejich spotřeby.
ČPZP se snaží i letos upozornit na rostoucí problém s antibiotickou resistencí při příležitosti Evropského antibiotického dne (EAAD neboli European Antibiotic Awareness Day) a Světového antibiotického týdne (WAAW neboli World Antibiotic Awareness Week), který se koná každý rok od 18. do 24. listopadu 2025.
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna rovněž dlouhodobě sleduje a umožňuje vývoj antibiotické preskripce. Všechny osvětové aktivity spojené s předepisováním antibiotik a edukací laické i odborné veřejnosti třetí největší zdravotní pojišťovna v ČR vítá. K zodpovědnému užívání antibiotik vyzývá veřejnost také například Státní zdravotní ústav, a to na svých stránkách http://szu.gov.cz, kde je mimo jiné odkaz www.antibiotickarezistence.cz.
