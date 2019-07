České dráhy připravily prázdninové nostalgické vlaky v různých koutech Čech a Moravy

Senioři mohou zavzpomínat na cestování ve vlacích jejich dětství a děti si vyzkouší cestování ve vlacích, kde se sedí na starých dřevěných lavicích.

Celé léto bude o sobotách a nedělích vyjíždět například červený historický motoráček Hurvínek na lokálku z Břeclavi do Lednice na jižní Moravě. Tento motoráček se vyráběl od roku 1948 a zahrál si v mnoha známých českých filmech, jako jsou například komedie Slunce, seno, jahody nebo Kalamita.

Téměř po celou dobu prázdnin přibližně jednou týdně jsou plánované také pravidelné jízdy zvláštního vlaku Králický Sněžník z České Třebové přes Ústí nad Orlicí, Letohrad a Lichkov do Hanušovic po dnes jen zřídka využívané trati a na muzejní lokálce Kolešovka z Lužné u Rakovníka do Kolešovic. Na Kralickém Sněžníku se budou střídat parní lokomotivy s historickými vagóny a rychlíkový motorový vůz přezdívaný krokodýl. Na Kolešovce jsou plánované jízdy s parní lokomotivou. Při těchto jízdách lze navštívit také železniční muzeum Českých drah v Lužné u Rakovníka s řadou unikátních historických lokomotiv, ať již jsou parní nebo patří k tzv. moderním trakcím. Muzeum je o prázdninách otevřeno denně od 9:30 do 17 hodin.

Jednou týdně bude vyjíždět také historický motorový vůz řady M 240.0 přezdívaný singrovka na spoje Mattoni expresu z Karlových Varů do lázní Kyselka. Část pravidelných vlaků na první elektrifikované železnici na sever od Alp pak odveze historická elektrická lokomotiva bobinka z roku 1956. Bobinka jezdí každý víkend od poloviny června do poloviny září.

Od konce července a během srpna se bude konat také tradiční akce Parní léto na trati 227 v okolí kouzelného městečka Telč. Historické parní vlaky zde budou jezdit od Kostelce u Jihlavy až do Slavonic například 27. a 28. července a také 3., 4., 10. a 11. srpna. Parní léto v Rožnově pod Radhoštěm se chystá na 6. července, 3. a 17. srpna

Chystají se ovšem i další zážitkové jízdy s historickými vlaky. Ty vyjedou například mezi železničním muzeem v Lužné u Rakovníka a depozitářem NTM v Chomutově, v okolí Bezdružic v západních Čechách, na tratích kolem Berounky nebo Sázavy.

Přehled plánovaných nostalgických jízd lze nalézt také na webu www.cd.cz/nostalgie (změny v programu jsou např. z důvodu povětrnostních podmínek vyhrazeny).

autor: Tisková zpráva