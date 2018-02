Český rozhlas Plus má nového šéfredaktora a slaví páté výročí vysílaní

Jmenování Petra Šabaty do funkce šéfredaktora stanice Český rozhlas Plus dnes vzala na vědomí Rada Českého rozhlasu. „Věřím, že Petr Šabata v pozici šéfredaktora stanice Český rozhlas Plus zúročí nejen své předchozí několikaleté působení ve vedoucích pozicích, ale že stanici, která slaví pětileté výročí od zahájení vysílání, posune dalším směrem,“ uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

Petr Šabata byl doposud vedoucím programu stanice Český rozhlas Radiožurnál a v komentářích pro zpravodajský web iRozhlas.cz připravoval témata související se Slovenskem, ekonomikou a školstvím. V minulosti působil jako zástupce šéfredaktorky slovenského deníku SME a osm let byl šéfredaktorem deníku Pravda v Bratislavě. Post šéfredaktora zastával také v denících Mladá fronta Dnes, Hospodářské noviny a v projektu Naše adresa. V těchto médiích se zaměřoval na politické a ekonomické zpravodajství, komentáře, analýzy, rozhovory i sloupky.

Český rozhlas Plus představí u příležitosti pátého výročí vysílaní hned několik změn. Stanici mluveného slova bude nově charakterizovat slogan „Když chcete vědět proč“, pořady doprovodí nová zvuková grafika a hlasem stanice se stal herec Marek Holý. Český rozhlas Plus v rámci zkvalitňování obsahu představil v loňském roce formát veřejných debat s posluchači na aktuální téma. V průběhu pěti let se se změnilo i věkové složení publika této stanice. Zatímco na začátku vysílání měl Český rozhlas Plus nejvíce posluchačů ve věkovém rozmezí mezi 60 a 69 lety, v dnešních dnech je počet posluchačů nad šedesát let stejný jako počet třicetiletých.

autor: Tisková zpráva