Český rozhlas spustí 5. ročník projektu Ježíškova vnoučata

reklama

Pomyslná poštovní schránka projektu Ježíškova vnoučata se začala v druhé polovině září plnit množstvím přání seniorů. Za tu dobu zvládli pracovníci domovů, center a stacionářů zjistit a přepsat do databáze přes šest tisíc přání. Sociální zařízení pro seniory se mohou do projektu Nadačního fondu Českého rozhlasu zapojit až do Štědrého dne, seznam přání se tedy ještě rozroste.

Snahou letošního ročníku projektu je upozornit na nedostatek pozornosti, které se někdy seniorům dostává od rodin, ale také na jejich dlouhodobý stav izolace v důsledku pandemie covid-19.

„Restrikce v podobě omezování sociálních kontaktů každému z nás ukázaly, jak cenné a důležité je setkávat se s milými a blízkými lidmi. Ježíškova vnoučata seniorům plní jejich přání a pomáhají jim tak, aby se necítili osamoceně, a to nejenom o Vánocích,“ uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

Pohlazení, společné čtení knih i zážitky

Letos mezi nejčastější přání dříve narozených patří například předplatné časopisů, kniha, rádio, audioknihy, ale i televize, tablet nebo telefon k udržení kontaktu s vnějším světem. Zájem mají senioři také o něco pěkného na sebe, sladkosti, panenky nebo návštěvy zvířat v domově. Mezi oblíbená přání patří stále častěji zážitky, ať už jde o výlet do divadla, cukrárny, na ryby, nebo zabíjačku v domově. Oblíbená jsou skromná a osobní přání v podobě společného čtení, doprovodu do kostela nebo obyčejného pohlazení.

„Loňský rok byl pro mnohé smutný hlavně tím, že na osobní setkání nemohlo dojít. I tak se pracovníci domovů snažili s upřímným pochopením, že není čas ztrácet čas, vymýšlet příležitosti pro setkání – přes sklo, přes plot na zahrádce, přes video hovory. To oni zachránili alespoň nějaký čas pro své klienty tím, že jim umožnili cítit blízkost a péči druhých. Ježíškova vnoučata k dárkům zasílaným do domovů připojovala daleko častěji osobní přání pro seniory a dárečky pro personál, jako poděkování za jejich oddanost,” řekla Gabriela Drastichová, ředitelka Nadačního fondu Českého rozhlasu.

I letos mají Ježíškova vnoučata své nepostradatelné pomocníky z řad českých společností Český rozhlas, Nadační fond Slevomat, DHL, Kaufland, ti všichni se snaží tím, co umí nejlépe, pomáhat Ježíškovým vnoučatům splnit nejsnadnější cestou co nejvíce přání. Slevomat je partnerem Ježíškových vnoučat už od roku 2017. Za tu dobu se díky němu podařilo splnit 371 přání v celkové hodnotě téměř 15 milionů korun. I letos budou kurýři společnosti DHL bezplatně doručovat balíčky od Ježíškových vnoučat seniorům. Český rozhlas a jeho stanice se jako každý rok zapojí aktivně do plnění vánočních přání. Moderátoři Českého rozhlasu Radiožurnál se rozjedou po českých i moravských domovech a příběhy splněných přání pro posluchače natočí. Český rozhlas Dvojka zaveze seniory na divadelní představení „Pan Halpern a pan Johnson“ do divadla Ungelt. Regionální stanice pak budou plnit převážně hudební přání seniorů v domovech. Nově spuštěné vysílání Českého rozhlasu Pohoda přiveze do domovů písničky a vzpomínky.

Společnost Kaufland bude, stejně jako celý tento rok, přispívat na volnočasové aktivity seniorů v domovech, canisterapie, výlety či na vybavení pro pohyb i relaxaci seniorů.

Ježíškovým vnoučatům mohou dárci přinášet radost do domovů celoročně

Dárci mohou plnit přání v podobě materiálních dárků i zážitků. Stejně jako v předchozích ročnících projektu se mohou složit na finančně nákladné dárky pro seniory, například speciálně upravené elektrické vozíky, speciální křesla, zdravotní matrace, promítací techniku do kluboven, venkovní posezení apod. Finanční sbírka běží po celý rok, vždy v období od Tří králů do Tří králů. Peníze, které se podaří ušetřit po nákupu veškerých dražších přání ze seznamu, pomáhají plnit přání pro kolektivy domovů po zbytek roku například nákupem venkovních společenských her, mobilních zahrádek nebo předplatným návštěv odborně vedených zvířat. Do sbírky lze přispět na webu

Darujme.cz.

Projekt Ježíškova vnoučata doprovodí nejen rozhlasová kampaň na všech stanicích Českého rozhlasu, ale také komunikace na sociální síti Facebook a Instagram s oficiálním hashtagem

#jeziskovavnoucata.

Více informací je k dispozici na webu Ježíškova vnoučata.

Psali jsme: Český rozhlas Radioservis: Jan Jiráň, Robert Rytina - Nebojte se opery Přednost evropského práva před národním. Tresty ve vzduchu. Jourová se vyslovila v Rozhlasu Rozhlas šije kauzu na Zemana. Týká se milosti V obchodě není zboží! Šok v USA

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.