Český statistický úřad: Právě vyšla Statistická ročenka 2024

„Moderní oficiální statistika využívá řadu progresivních nástrojů a snaží se sledovat moderní trendy jak v samotné statistické práci, tak i v prezentaci údajů uživatelům. I přesto je ale Statistická ročenka dobrým pomocníkem, pro všechny, kteří potřebují pro svoji práci, studium a odpovědné rozhodování podstatné a důvěryhodné informace v koncentrované podobě,“ říká Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu.

Vydaná ročenka popisuje především statistické události, které se odehrály v roce 2023. Na jeho konci mělo Česko poprvé od konce druhé světové války více než 10,9 milionu obyvatel a přírůstek stěhováním (94,7 tisíce osob) byl, po přírůstku v roce 2022, druhým nejvyšším v poválečné historii Česka. V migračním saldu převládali občané Ukrajiny (75,2 tis.), následováni občany Slovenska (5,6 tis.) a vůbec poprvé byli na třetím místě Filipínci (2,1 tis.). Rok 2023 se dále vyznačoval výrazným dvanáctiprocentním poklesem počtu sňatků. Poprvé od roku 2005 se živě narodilo méně než 100 tisíc dětí (91,1 tis.). Naděje dožití při narození již druhým rokem rostla a navázala tak na pozitivní vývoj před pandemií onemocněním covid-19.

Česká ekonomika se v roce 2023 potýkala s kombinací vlivu rostoucí zahraniční poptávky, domácí investiční aktivity a vládní spotřeby na jedné straně a pokračujícího propadu spotřeby domácností a negativního působení změny zásob na straně druhé. Výsledkem tohoto mixu bylo kolísání ekonomiky v pásmu stagnace, celkově hrubý domácí produkt (HDP) loni klesl o 0,1 %. Spotřebitelské ceny se zvýšily o 10,7 % (v roce 2022 to bylo o 15,1 %) a jejich meziroční růst postupně během roku zpomaloval. Celkový objem vyplacených mezd a platů nominálně vzrostl o 7,8 % při současném navýšení celkové zaměstnanosti o 0,8 %, ale vzhledem k pokračujícímu růstu cenové hladiny výdělky reálně klesly o 1,2 %.

Na stránkách ročenky uživatelé dále mimo jiné naleznou i nové tabulky o digitální ekonomice, výzkumu a vývoji, vzdělávání či sociálním zabezpečení. Zcela nové údaje přineslo Integrované šetření v zemědělství a nově a do většího detailu byla též přepracována pasáž věnující se kriminalitě a soudnictví. V neposlední řadě nelze opominout též volby do Evropského parlamentu či výsledky Olympijských her v Paříži. Tyto údaje již zasahují do roku 2024.

Statistická ročenka České republiky je k dispozici všem uživatelům zdarma na webu Českého statistického úřadu.