Český statistický úřad: Voliči rozhodli o složení zastupitelstev a zvolili dva senátory

V komunálních volbách usilovalo o přízeň voličů celkem 216 138 kandidátů, kteří si rozdělili 61 890 mandátů. Volební účast dosáhla 47,34 %, před čtyřmi lety přitom ve volbách odevzdalo své hlasy 44,46 % voličů.

O 27 senátorských křesel se ucházelo 236 kandidátů. Již v prvním kole byli zvoleni Jiří Drahoš v Praze 4 se ziskem 52,65 % hlasů a Jiří Čunek ve Vsetíně se ziskem 51,59 % hlasů.

„V historii Senátu bylo hned v prvním kole zvoleno k dnešnímu dni pouze 12 senátorů. Nejvíce z nich při vůbec prvních senátních volbách v roce 1996, a to čtyři,“ upozorňuje Eva Krumpová, místopředsedkyně Českého statistického úřadu.

Nejtěsnější rozdíl mezi kandidáty před druhým kolem senátních voleb je v obvodě Domažlice a činí pouhých 6 hlasů.

Průměrný věk zvolených zastupitelů je 47 let. Nejstaršímu je 87 let. Osmnáctiletých, tedy nejmladších zastupitelů, je 17. Obcí s nejvyšším průměrným věkem zvolených zastupitelů jsou Všepadly v okrese Domažlice (67,5 let), naopak nejnižší průměrný věk má zastupitelstvo v obci Kunemil na Havlíčkobrodsku (29,9 let). V zastupitelstvech usedne 72 % mužů a 28 % žen. Zastupitelstvo tvořené pouze ženami mají v obci Okarec v okrese Třebíč a v Jestřabí v Krkonoších v okrese Semily, bez jediné ženy je naopak zastupitelstvo ve 442 obcích.

Nejvyšší volební účast zaznamenali v obci Radimovice u Tábora, kde k volbám přišlo 98,36 % voličů, nejméně hlasujících, 20,82 %, dorazilo do volební místnosti v obci Libáň na Jičínsku. Poslední okrsek byl zpracován v neděli ráno v 8:27.

„Přestože bylo sčítání a zpracování výsledků voleb velmi náročné, nezaznamenal Český statistický úřad výraznější problémy při průběhu sčítání. Je na místě poděkovat členům okrskových volebních komisí i zaměstnancům ČSÚ za jejich odvedenou práci,“ uzavírá Eva Krumpová.

V pondělí ráno výsledky hlasování projedná Státní volební komise. Po jejich schválení budou uveřejněny ve Sbírce zákonů. Druhé kolo voleb do Senátu se uskuteční 12. a 13. října 2018.

autor: Tisková zpráva