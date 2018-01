Český statistický úřad: Začínají senátní volby na Trutnovsku

Ve volebním obvodu Trutnov dnes začíná první kolo doplňovacích voleb do Senátu. O jeden senátorský mandát se uchází celkem devět kandidátů, z toho pět žen. Průměrný věk kandidátů je 54 let.

Volební místnosti ve volebním obvodu č. 39 budou otevřeny dnes od 14 do 22 hodin a zítra od 8 do 14 hodin. Poté začnou okrskové volební komise počítat hlasy a zpracovávat zápisy o průběhu a výsledku hlasování. Zápis musejí podepsat všichni členové komise, čímž stvrdí jeho správnost, za kterou také plně odpovídají. Jeden stejnopis pak předají Českému statistickému úřadu, jenž zajistí sumarizaci výsledků a jejich zveřejnění.

„Pokud v prvním kole senátních voleb nezíská žádný kandidát nadpoloviční většinu hlasů, postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů do druhého kola. To by se konalo v pátek 12. a sobotu 13. ledna,“ říká místopředseda ČSÚ Marek Rojíček.

Kromě toho se zítra od 7 do 22 hodin konají komunální volby v obci Prameny v Karlovarském kraji. „V tomto volebním období půjdou tamní obyvatelé volit své zastupitele už podruhé. O pět mandátů v zastupitelstvu obce Prameny se uchází 19 platných kandidátů. Jejich průměrný věk dosahuje bezmála 48 let,“ uvádí místopředsedkyně ČSÚ Eva Krumpová.

Výsledky voleb budou průběžně zveřejňovány na webu ZDE.

autor: Tisková zpráva