Nenažraná ČT umře. Železný v čele by její smrt urychlil, říká Petrov

Hned na začátek se podívejme na situaci v ČT. „Jana Součka, ředitele ČT, kterého pravděpodobně odvolají, neřeším. Je to jedno. Vedení televize vlastně za celou dobu nepřevzal. Vůbec se nechytil,“ napsal jste chvíli předtím, než byl Jan Souček opravdu odvolán. Jak to myslíte, že vedení televize vlastně za celou dobu nepřevzal?

Jaké jsou vůbec možnosti generálního ředitele? Odpovídá za všechno a ovlivnit může velmi málo. V zásadě je rukojmí producentských skupin, předem alokovaných peněz, ohledně zaměstnanců, je rukojmí odborů, kteří mu hrozí, že se vším půjdou na veřejnost, že chce zničit veřejnoprávní televizi, rukojmí politiků, kterým se snaží jít na ruku, nebo ne, ale když dostanou moc, bojí se s ním cokoliv udělat, kromě toho, že mu budou dál okopávat kotníky… a co se týče zpravodajství – nevím, jaké je tam rozdělení moci, ale kdo tam chce pracovat, musí být vnitřně nastavený na jeden formát. Ideologicky musí být vyznavačem liberální demokracie. Musí se ztotožnit s politikou EU. Obsah vysílání pak vychází z nekritická propagace všeho, co se týče EU, v posledním roce rozšířené o jednostrannou kritiku USA a když se k tomu přidá nenávist k Rusku a adorace Ukrajiny, dostanete půdorys redakční politiky. Co tam chcete řídit? To se řídí samo. Žádného ředitele redakce zpravodajství a publicistiky do svých vnitřních věcí nepustí, tam vládne ideologie a ekosystém vztahů.

A Jan Souček?

Udělal špatně vše, na co sáhl. Nebyl schopen si vytvořit spojence mezi zaměstnanci, ani z koaličních nebo opozičních politiků, ani z veřejnosti. Nevíme, co tam celou dobu dělal. Když mi vytane v mysli jeho obrázek, představím si ho, jak sedí v kanceláři a hladí po hlavě svého oblíbeného psa. Nechci ho karikovat, ale chtěl být chytrá horákyně – trochu být vidět a trochu ne, kamarádit – nekamarádit se s politiky, občas udělat tytyty, ale aby to moc nebolelo…a podařilo se mu nepochopitelně naštvat novináře, kteří mu šli na ruku a totéž udělat s Radou ČT, která ho zvolila. Prostě Jan Souček dokázal proti sobě dostat úplně všechny.

Píšete také, že je jedno, kdo přijde po něm. Z jakého důvodu? A i přesto, co říkáte na kandidáty na nového ředitele či ředitelku?

ČT je kocábka, která se potápí. Má pořád velký výtlak, naperou se do ní peníze, ale už stojí, nepluje, dlouhodobě není schopná čelit alternativním médiím a diverzifikaci audiovizuální scény. Při životě ji drží jen balík peněz, který dostává od státu a zástupy těch, kteří jsou na něj napojení. Nejdřív vymřou její diváci a pak umře ona. Možná, jeden tip na GŘ bych měl. Bylo by dobře, kdyby radní zvolili Jakuba Železného. On je přesně ten člověk, který by její konec urychlil. Je natolik problematická postava, demagog, neschopný kompromisů, jednání s více stranami, princip win-win mu nic neříká, on chce prosadit jen to, co on považuje za správné. Kdyby on byl jmenován, za čas by se vzbouřili televizní pracovníci, politiky by naštval rychleji než Jan Souček a novou vládu by to donutilo s televizí něco udělat.

Bojím se totiž, pokud nastoupí jiná než Fialova vláda, pro množství jiných starostí opět dá televizi k ledu a nechá toho nenažraného otesánka dál umírat a silou peněz, které dostává od státu, dále rozdělovat společnost.

Celkově, jak vidíte v současné době úlohu veřejnoprávních médií? A bylo nebo nebylo by dobré, kdyby ČT byla navázána na státní rozpočet?

Jestli souhlasím s dotační a grantovou politikou státu směrem k audiovizuálním médiím? Ano. Jednoznačně. ČT bych zredukoval na výši rozpočtu TV Nova a TV Prima (což je zhruba na polovinu) a ušetřené prostředky bych přes licencování, dotace a granty nabídl soukromým médiím, která by vytvářela programy, jejichž podporu bude společnost považovat za důležité z hlediska zájmu státu. Příspěvky státu by byly ale omezené na trvání několika let, stejně tak jako licence. Čas od času by subjekty musely o grant nebo licenci znovu žádat. Jistotu financování by měly jen veřejnoprávní televize a rozhlas, ale s daleko menším podílem vlivu na společnost než dosud. Časem by mohly zaniknout úplně.

Pojďme na další téma. Když jsme spolu mluvili minulý týden, říkal jste, že zrovna jedete na Slovensko. Takže se zeptám, jak vidíte situaci na Slovensku, atmosféru mezi lidmi? A co říkáte na účast premiéra Fica na oslavách konce II. světové války v Moskvě?

Na Slovensku jsou lidé rozhádání ještě víc než u nás. A cesta Fica do Ruska? Uznávám, že má právo tam jet, neberu mu ho, ani mě to nepohoršuje, ale přece jen bych za stávajících okolností do Ruska nejezdil. Těsně před válkou jsem byl na cestě do Petrohradu, a pak jel vlakem přes pobaltské státy do Finska. Byla to úžasná cesta. Potkal jsem skvělé Rusy, zažil ale také velkou nenávist lidi v pobaltských zemích vůči Rusku. Ta část světa je pro mě neprobádaná, chtěl jsem jet do Moskvy, popřípadě ještě dál do Ruska. Chtěl bych na Krym. Ale nepojedu. Respektuji, že by se někteří lidé kolem mě z toho zbláznili a těžko by to vydýchávali. Je to nesmysl, ale je to tak. Fico nemusel tolik lidí provokovat, Orbán to taky neudělal. Ctil bych trochu kraj a mrav zemí, ke kterým patřím.

Když zmiňujeme Ficovu cestu do Moskvy, šéf ruského vyšetřovacího týmu Bastrykin nařídil zahájit trestní řízení kvůli zničení sochy rudoarmějců v Teplicích. Ministr Lipavský to označil za hrubé vměšování…. Souhlasíte? Také se opřel do ruského prezidenta a jeho neúčast na schůzce v Istanbulu označil za projev zbabělosti. Co na jeho slova říkáte a domníváte se, že zmíněná schůzka, ačkoliv bez Putina, Zelenského i Trumpa, může nějak výrazněji ovlivnit situaci na Ukrajině?

Nechce se mi činy a slova Lipavského komentovat. Pro mě je to takové zpovykané dítě, které v té funkci nemělo vůbec být. Nevyzrálý a nevzdělaný člověk. Bez životní zkušenosti. Oportunista. Opravdu se za něj stydím. Je pro mě něco jako Pavel Novotný, i když to někomu může připadat absurdní, ale Pavel Novotný pro mě zlo nepředstavuje. Mluví za sebe, Lipavský je svým způsobem bohužel i moje vizitka. Nechci, aby mě tihle lidé reprezentovali, chování ministra Lipavského se mě dotýká, chování Pavla Novotného ne.

Když jsme u toho Pavla Novotného. Na FB jste se vyjádřil k rozsudku (zatím nepravomocnému) nad řeporyjským starostou a členem ODS Pavlem Novotným. Zaslouží si podle vás jít na tři měsíce do vězení? A má pravdu premiér Fiala, že členství Novotného v ODS straně škodí?

Když Pavel Novotný porušil zákon, ať si to jde teď odsedět. To je fér. Sedí spousta lidí, proč ne Pavel Novotný. Pro mě je ale s podivem, proč se u něj střídali koaliční politici jako apoštolové na orloji. Včetně prezidenta Pavla. Nechali se s ním fotit a předváděli se na sociálních sítích. To chtěli všechny, kteří chování Pavla Novotného nesnesou, provokovat? Proč? Nebo nám chtěli říct, že jim jeho chování nevadí? Řeči o vyhození Pavla Novotného z ODS je vrchol pokrytectví. ODS by měla vyhodit úplně jiné lidi, které ji ublížili daleko víc. V podstatě ji zničili. Chování Pavla Novotného je jen bulvár. Show. A kdo nechce, lístek si na jeho představení kupovat nemusí.