Moos (Stačilo!): Dopady automatizace, robotizace a AI

Českou společnost čekají relativně rychlé a zásadní společenské změny. S nastupující automatizací, robotizací a AI šitou na míru pro jakýkoliv úkol půjde ruku v ruce snižování pracovních míst, vzrůstající nezaměstnanost a s tím spojené klasické problémy vzrůstající kriminality. To naši vládu samozřejmě nezajímá. Tu zajímá jen plnění vlastní kapsy a Ukrajinci, přes který ten tunel realizuje. Koho by to ale zajímat mělo jsou voliči. A zvláště mladí voliči, protože ty to díky absenci zkušeností bude ohrožovat nejvíc. Situace dnes je taková, že postupné nahrazování pracovních míst technologiemi zatím není vidět ve statistikách. Ale příští rok touto dobou to už vidět bude. Dnes to vidí především programátoři, překladatelé a sem tam někdo z administrativy. Každopádně korporáty si to už uvědomily a tvrdě makají na nahrazování pracovních míst pomocí AI a robotů. Důkazem může být společnost nVidia, která si tento trend uvědomuje a své grafické karty přizpůsobuje daleko víc pro výpočet AI, než pro hraní. Slogan "nVidia IT means to be played" je tím pádem už poněkud zastaralý a herní sektor, který čítá miliardu hráčů, zachraňuje AMD.V obrovské výhodě bude stát, nebo region, který si to uvědomuje a připravuje pro to jak sociální, tak ekonomické podmínky. Evropa to se svým Green Dealem nebude. Ta přeskočila středověk a vrací se rovnou do starověku, kdy budeme spoléhat na vrtochy počasí a podle toho se buď najíme, nebo zmrzneme. Ale asi bychom měli zůstat v našem rybníce. V naší politické reprezentaci si to neuvědomuje nikdo. Všichni žijí v minulosti. Někteří sto let a druzí v divokých devadesátkách. Nikdo si neuvědomuje, že ten kdo bude mít nejvíc energie pro AI, tak bude vítěz. Nikdo si neuvědomuje, že potřebuje ekonomicko-sociální systém, který bude řešit důstojný život mladých, nezaměstnaných v produktivním věku a důchodců. V těchto volbách je to bohužel už jedno. Žádná politická strana na to není připravená a dokonce vzhledem k jejich personálnímu obsazení ani netuší co se blíží. Přednost dostávají ti správně ideově ukotvení, nebo ti co hrozí, že ovlivní volební preference směrem dolů. V takovém personálním složení vizionáře nehledejte. Možná v těch příštích volbách, ale to už bude pozdě. Atomovou elektrárnu přes noc nepostavíte.

Bc. David Moos Stačilo!



