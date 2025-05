Zrušení Senátu, inspirace Francií. Drulák odhalil model změny režimu

Změna režimu byla tématem pořadu Svatoplukovy trialogy. Profesor Petr Drulák, zakladatel spolku Svatopluk, profesor mezinárodních vztahů na Katedře politologie Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, jenž působil jako velvyslanec České republiky ve Francii, hovořil s právničkou Janou Turoňovou, političkou uskupení Stačilo!. Diskusi moderoval ekonom a publicista Tomáš Doležal.

„Změna režimu je téma, kterým spolek Svatopluk žije. Pokud chceme zajistit nápravu, aby politika fungovala jinak, tak nestačí doufat jen ve změnu vlády. Té se možná dočkáme na podzim. Ale pokud bychom chtěli, aby došlo k reálnému zlepšení, tak se musí změnit základní pravidla politiky, a proto mluvíme o změně režimu,“ řekl Petr Drulák.

Referenda, poloprezidentský systém, zrušení Senátu

Důležité podle zakladatele spolku Svatopluk je, aby o některých otázkách mohli rozhodovat občané v referendech. „Když dají někomu skutečně svou důvěru, tak on musí mít možnost program, se kterým vyhrál, prosazovat. A ne že se stane součástí složité koalice, kde se všechno rozmělní. Proto mluvíme o přechodu k poloprezidentskému systému. Není možné, aby si Ústavní soud a další špičky justice uzurpovaly právo fungovat jako třetí, nevolená komora Parlamentu. Jsme proti soudcokracii. Naopak máme jednu komoru Parlamentu, kterou považujeme za zcela zbytečnou, a to je Senát. Navrhujeme ho zrušit,“ představil navrhované změny profesor Drulák.

Změna podle něj má vést k větší odpovědnosti, demokracii, svrchovanosti, prosperitě. „Jsem rád, že téma vzbudilo ohlas. Na konferenci přišlo víc než čtyři sta lidí. Vysvětlili jsme, o co ve změně režimu jde. Zeptali jsme se politických představitelů stran, jak by se na to dívali,“ dodal politolog.

Profesor Drulák vysvětlil, že spolek Svatopluk není politická strana ani hnutí. „Nikam nekandidujeme, ale jsme angažovaní. Říkáme, že tu jsou určité síly, které jsou blíže žádoucím politickým změnám a dále od žádoucích politických změn,“ zdůraznil politolog a připustil, že politici vládní koalice nejsou součástí konstruktivní debaty o změně pravidel. Hybatelem režimu podle něj není ani ANO. „Je to strana, která bude fungovat v rámci zavedených pravidel. Možná nebude takovou pohromou, jako je Fialova koalice, což už samo o sobě není špatné, ale nebude stranou radikální pozitivní změny,“ soudí Drulák.

Stačilo! a SPD chtějí změnu režimu, Motoristům stačí změna vlády

Jak Stačilo!, tak SPD jsou podle zakladatele spolku Svatopluk uskupení, kterým je myšlenka změny velmi blízká. „Neříkám, že stoprocentně se vše musí překrývat s tím, co navrhuje Svatopluk, ale jsou připraveni podílet se na uskutečňování, a to je to nejdůležitější. U Motoristů jsem si nebyl úplně jist, jak je řadit. Nejsou úplně čitelní, srozumitelní. Petr Macinka řekl: ‚Změnu režimu nechceme. My chceme změnu vlády.‘ Ale řekl to jasně, transparentně,“ ocenil profesor Drulák.

„Potřeba změn visí ve vzduchu. Jako by všichni cítili, že by se něco mělo změnit, abychom mohli jít dál. Vládní koalici systém vyhovuje, jsou úplně odtržení od reality toho, co lidi chtějí, kam by chtěli směřovat,“ zdůraznila Turoňová.

Větší koncentrace moci, větší kontrola

Navrhovaný poloprezidentský systém je podle právničky Turoňové inspirován pátou francouzskou republikou. Konkrétně se k tomu podle jejích slov nevyjádřil ani Tomio Okamura, ani Zuzana Majerová. „Petr Macinka řekl, že změny dělat nechce. Představujeme si nějakou větší koncentraci pravomocí pod daleko větší kontrolou. Dnes máme moc hodně rozptýlenou, stejně tak rozptýlená je i kontrola,“ uvedla právnička.

Na již uskutečněnou konferenci, uspořádanou spolkem Svatopluk, teď mají navázat diskuse v regionech. „Je o ně velký zájem,“ zdůraznil Doležal a zeptal se Druláka, zda změna režimu má vést k větší demokracii a jakou má mít podobu. „Jaký je požadavek lidu?“ chtěl vědět moderátor.

Profesor Drulák zmínil požadavek přímé demokracie a odvolatelnost politiků. „Často se setkávám s názory, které nejsou moc promyšlené. Má to charakter pocitu, výkřiku, a to nemyslím nějak moc kriticky. Ne každý má čas se tím zabývat. Důležitá je vnitřní podpora. Občané vidí, že takhle to dál fungovat nemůže. Konkrétní formulace změn, to není něco, co by mohlo vzejít z meetingu. To se musí připravovat. V tom vidím přidanou hodnotu našeho spolku,“ uvedl Drulák.