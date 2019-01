CzechInvest: Do zahraničních inkubátorů vyráží na zkušenou 8 českých start-upů

Po následující 3 měsíce budou s podporou projektu CzechAccelerator čerpat podnikatelské zkušenosti v New Yorku, Londýně a San Franciscu.

Se startem nového roku se do zahraničních inkubátorů v New Yorku, San Franciscu a Londýně vydalo 8 českých start-upů. Díky účasti v projektu CzechAccelerator agentury CzechInvest zde na ně čekají 3 měsíce plné mentoringu, poradenství, workshopů, nových kontaktů, potenciálních obchodních partnerů a know-how od místních expertů. Vedle cestovného a pronájmu kancelářských prostor v podnikatelských inkubátorech jim projekt CzechAccelerator uhradí služby zkušených zahraničních mentorů, odborné poradenství, včetně ochrany duševního vlastnictví, vstupy na workshopy a networkingové akce zdejší start-upové komunity. To vše ve výši 50 až 100 procent.

Do londýnského inkubátoru Impact Hub se vydala firma ROI Hunter, která nabízí platformu pomáhající e-shopům s maximálním ziskem a efektivitou propagovat jejich produkty na Facebooku.

New York si jako svou destinaci vybraly tři start-upy. Travel a la carte s aplikací integrující všechny služby spojené s cestováním, včetně jeho plánování, Motionhouse s platformou pro výrobu personalizovaných reklamních videí a Sharry Europe se systémem digitalizace pro kancelářské budovy. Zázemí najdou v inkubátoru Venture Out.

Čtyři firmy se vydaly sbírat zkušenosti do San Francisca. RenderWaves se softwarovou platformou pro vizualizaci a simulaci 3D dat, AUTOLIFT PRODUCTION vyrábějící mobilní, lehce přenosný a flexibilní zvedák na auta, SmartGuide s turistickou aplikací a Cross Network Intelligence s inovativním systémem pro evidenci a správu a telekomunikačních sítí. Zázemí jim poskytne zdejší inkubátor US Market Access Centre.

Od počátku roku 2018 projekt CzechAccelerator vyslal sbírat zahraniční zkušenosti již 27 českých start-upů. Další se do destinací, kde chtějí rozvíjet své podnikání, vydají letos na jaře.

autor: Tisková zpráva