CzechInvest: Nejkreativnějším startupem Česka se stala aplikace bojující proti šikaně

Aplikace bojující proti šikaně, digitální návrhářské studio a luxusní desigové reproduktory. To jsou tři nejkreativnější startupy Česka roku 2020, které bodovaly v národním kole soutěže Creative Business Cup, které se konalo 22. září 2020 v brněnské Industře. Absolutním vítězem se stal brněnský startup faceUp se svým anonymizovaným reportingovým systémem, který slouží jako prevence proti šikaně na školách a neetickému chování na pracovištích. Do budoucna by se měla zaměřit také na oběti a svědky domácího násilí. Českou republiku bude v příštím roce reprezentovat na globálním finále soutěže v Kodani.

„S projektem jsme začali jako studenti ve škole, když nám bylo sedmnáct. Za poslední tři roky jsme z nápadu vybudovali funkční byznys s obratem v řádu jednotek milionů, rozšířili náš tým ze tří spolužáků na třicet lidí, získali tři investice a expandovali do zahraničí. V současné době využívají naše produkty v nejrůznějších zemích na třech kontinentech,“ říká Jan Sláma, spoluzakladatel startupu faceUp.

Mobilní a internetová aplikace pomáhá anonymně upozornit na šikanu, které si dotyčný všimne ve svém okolí. Neobrací se pouze na oběti šikany ve škole, ale zejména na takzvanou mlčící většinu. Tedy jedince, kteří o šikaně často vědí, z nějakých důvodů se však obávají učiteli svěřit. Díky této platformě to mohou udělat anonymně a mimo prostředí školních lavic. Částečně i vlivem pandemie covidu, kdy se zavřely školy po celém světe, rozšiřuje Face Up své aktivity vůči firmám, přestože myšlenka jako taková se začala formovat zhruba o rok dříve, kdy se startup s CzechInvestem účastnil konference Innovfest Unbound Singapore a dostal na svůj produkt zpětnou vazbu od potenciálních zákazníků.

„Firemní platformu jsme rozjeli nyní v létě, zhruba tři týdny zpět. Zatím se pohybujeme v řádu jednotek firem, které naši platformu využívají, mají však od desítek po tisíce zaměstnanců. S další řadou firem nyní jednáme,“ uvádí Sláma a doplňuje: „Celý náš produkt vznikl jako aplikace od studentů pro studenty, což vnímáme jako naši velkou výhodu. Snažíme se vycházet z jejich potřeb, s dětmi se pravidelně potkáváme, diskutujeme s nimi a vysvětlujeme jim, co jim aplikace může přinést. Sami už nyní řídíme firmu a máme zaměstnance, takže je nám blízká i problematika firemní.“

Na druhém místě se umístil startup Ofform3D. Problémem, který projekt řeší, je to, že se při tradičním navrhování oděvů spotřebuje velké množství látek. Firma proto v módě využívá digitální technologie a poskytuje návrhářům službu zrychlující proces od prvního návrhu ke konečnému kusu oděvu. Vedle 3D vizualizaci oděvů a digitálních módních přehlídek nabízí také workshopy, kde se nvrháři naučí, jak pracovat v digitálním prostředí. Jedná se o efektivní přístup k módě, který je navíc šetrný, udržitelný a reaguje velmi rychle na probíhající změnu zákaznických potřeb a očekávání. „Účast a 2. místo v soutěži nám přinesla vedle cen, ze kterých máme velkou radost, také celou řadu zajímavých kontaktů a inspiraci,“ říká Barbora Čihařová ze společnosti Ofform 3D. „Se svým byznysem jsme ještě na začátku, nicméně už nyní máme poměrně rozmanité zákazníky. Řešíme například zakázku pro dodavatele z Jordánska nebo kombinézy do závodních aut. Do budoucna bychom určitě chtěli expandovat do zahraničí, vidíme tam velký potenciál,“ přibližuje Čihařová.

Třetí místo soutěže Creative Business Cup agentury CzechInvest obsadil startup Deeptime, který vyvíjí luxusní reproduktory pro milovníky designu i náročnější hudební nadšence. V loňském roce firma jako první na světě uvedla na trh audio sestavu vyrobenou z křemičitého písku s využitím 3D tisku. „Soutěž nám přinesla hlavně spoustu kontaktů. Také jsme se naučili prezentovat před lidmi, kteří se pohybují v byznysu. Beru to i jako dobrý trénink, jak zvládat trému při důležitých jednáních. Vedle prezentace na pódiu jsme tu mohli produkt i vystavit a zájemci za námi mohli sami přijít,“ říká Ondřej Chotovinský, zakladatel startupu Deeptime.

Miláčkem publika se stala firma CityZen vyrábějící oblečení, na kterém nelze vidět pot ani skvrny.

Všichni finalisté, tedy Affini Creative, CityZen, DEEPTIME, FaceUp, Fluidum Té, Forsage, Hayaku, Ofform3D a Petshare, se představili odborné porotě složené ze zástupců CzechInvestu, Města Brna, Microsoftu, Nation 1 a JIC ve formě krátkého tříminutového pitche, následně odpovídali na její dotazy. Porota hodnotila kreativitu, tržní potenciál, podnikatelský záměr a exekutivu.

„Město Brno se pyšní tím, že dává důraz na vědu, výzkum, inovace a kreativní průmysl, a proto si myslím, že to, co bylo možné během finále v Brně vidět, může rozvíjet celou Českou republiku. Inovativní a kreativní lidi můžou měnit zkrátka svět. Cesta podnikáním není jednoduchá, zejména v době, kdy bojujeme s pandemií, účastníci finálového večera Creative Business Cup však mají solidně našlápnuto svůj byznys dále rozvíjet a my jim držíme palce,“ říká náměstek primátorky města Brna Tomáš Koláčný, který zasedl v odborné porotě.

„Kreativita je nevyčerpatelný zdroj, na rozdíl od všech ostatních zdrojů, které tady máme. Kulturní a kreativní průmysly jsou v České republice na vzestupu,“ říká Markéta Přenosilová, ředitelka Divize startupů a inovativních MSP agentury CzechInvest. Dle údajů statistického úřadu Evropské unie (Eurostat) posledních šest let exponenciálně roste jejich podíl na hrubé přidané hodnotě České republiky. Kreativní průmysl navíc podle údajů Ministerstva průmyslu a obchodu tvoří 6,5 % hrubé přidané hodnoty všech nefinančních podniků, tj. míry příspěvku výrobců nebo odvětví k HDP.

