CzechInvest: Týden v Singapuru čeká pět českých start-upů díky projektu CzechMatch

V pátek 22. června 2018 se pak už naostro představí místním investorům. Do centra jihovýchodní Asie se vydaly s podporou projektu CzechMatch agentury CzechInvest, která pro každého z nich na hodinách mentoringu od místních specialistů, získání cenných kontaktů a cestovních nákladech znamená úsporu až 100 tisíc korun.

„Jedná se o naši první akci tohoto druhu. Věříme ale, že na ní naše start-upy získají maximum zkušeností a kontaktů pro úspěšnou expanzi na trhy jihovýchodní Asie,“ říká Markéta Havlová, ředitelka Odboru start-upů agentury CzechInvest. „Plánujeme i další. Na podzim chceme vzít české start-upy za investory do San Francisca, New Yorku a Londýna. Přihlášky přijímáme do 24. července. Do Singapuru se příští rok určitě chceme také vrátit,“ dodává.

Svými produkty a službami se české start-upy pokusí místní investory, byznys partnery a vlastně celou zdejší start-upovou komunitu zaujmout 22. června 2018 na tzv. CzechMatch Demo Event v JTC LaunchPad. V tomto areálu vytvořeném singapurskou vládou sídlí přes 30 byznys inkubátorů, ve kterých své podnikání startuje na 750 start-upů z celého světa. CzechMatch Demo Event agentura CzechInvest pořádá spolu s místním podnikatelským akcelerátorem Expara. Cenné kontakty mohou české start-upy navázat i v pondělí 18. června 2018 na setkání na Honorárním konzulátu České republiky v Singapuru.

Společnost CheckTerra pomáhá rychle a jednoduše zdokumentovat stav či budování technické infrastruktury (stavby, výkopy, průzkumy terénu). Tam, kde byl dříve nutný geodet, dnes stačí jen fotoaparát. Získaná data společnost zpracuje do výstupů podle přání zákazníků.

Funtasy Sport přináší originální online platformu pro hraní tzv. fantasy sport her, kde hráči sestavují virtuální týmy skutečných hráčů profesionálních sportů a jsou hodnoceni pomocí skutečných výsledků aktuálních sportovních událostí.

Nezávislá technologicko-marketingová společnost Hybrid Company na základě technologie HbbTV propojuje internet a televizi a nabízí vlastní online řešení k cílenému zobrazení reklamy pro příjemce televizního vysílání.

OneProve využívá technologii umělé inteligence k rozpoznání originálních předmětů a padělků za pomocí fotografií z běžných smartphonů. Technologie je založena na rozpoznávání materiálů a dá se plně přizpůsobit specifickým požadavkům různých klientů.

Retailys.com, který již absolvoval v Singapuru tříměsíční pobyt v rámci jiného projektu agentury CzechInvest – CzechAcceleratoru – pomáhá se správou neomezeného množství e-shopů v různých jazycích, měnách, které zároveň splňují lokální specifika daných trhů. Systém také umožňuje prodávat zboží na největších globálních tržištích jako je např. Amazon či eBay a automatizovaně spravovat sociální sítě a ostatní marketingové aktivity.

