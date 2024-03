CzechTourism: Jarní zasedání Czech Convention Bureau přineslo nové výzvy i posílení spolupráce

reklama

Czech Convention Bureau (více ZDE) funguje v rámci organizační struktury České centrály cestovního ruchu – CzechTourism už 14 let a jejím cílem je koordinovat a podporovat rozvoj MICE (tedy kongresové a incentivní turistiky) v rámci celé České republiky. Jinak řečeno, propagovat Česko jakožto velice atraktivní destinaci pro pořádání velkých kongresů, seminářů, ale také menších firemních akcí, konferencí nebo třeba incentivních skupin. Je k dispozici všem, kteří chtějí v tuzemsku organizovat uvedené akce.

“Česko patří mezi TOP kongresové destinace. Podle dat mezinárodní kongresové asociace ICCA (International Congress and Convention Association) má aktuálně historicky nejlepší umístění. V uplynulém roce jsme obsadili 20. příčku mezi všemi zeměmi světa. Praha, která se dlouhodobě pohybuje v první desítce nejvíce využívaných destinací, obsadila dokonce 5. místo. Cílem agentury CzechTourism je do budoucna ještě více MICE produkt podpořit. A to i prostřednictvím nově plánovaných přímých leteckých spojení z bonitních zahraničních trhů, jakými je například Indie. V dalším rozvoji je důležité též naše zapojení do mezinárodních struktur, díky kterému se nám daří spolupracovat v rámci projektů a posouvat tak celý kongresový sektor kupředu,” shrnuje ředitel České centrály cestovního ruchu CzechTourism František Reismüller.

Anketa Která vládnoucí strana zatím nejvíce prospěla České republice? ODS 1% SOCDEM 3% KDU-ČSL 0% TOP 09 0% ANO 92% Piráti 0% STAN 0% Zelení 4% hlasovalo: 22001 lidí

Zasedání Czech Convention Bureau probíhají pravidelně a společný plán MICE aktivit jeho členové každoročně aktualizují. Během jarního zasedání padlo rozhodnutí, že se letošní rok ponese v duchu ještě hlubší provázanosti se soukromou sférou, a to ve všech zdejších regionech. V neposlední řadě pak zazněl i fakt, že je třeba zaměřit se v kongresové turistice na oblast udržitelnosti. Právě té se Czech Convention Bureau věnuje v rámci Strategické aliance evropských národních convention bureaus, jejíž zakládajícím členem je Česko. V závěru jednání pak proběhl workshop věnovaný tématu „Policy driven acquisition model”. Jde o způsob spolupráce napříč sektory a cílem je podpořit konání velkých mezinárodních akcí světového významu. Velkou praxi s tímto modelem mají například ve Skotsku, jehož zástupci své zkušenosti prezentovali na loňském zasedání.

"Spolupráci mezi regionálními subjekty vnímáme jako klíčovou pro budoucí rozvoj kongresové a incentivní turistiky v Česku, a proto je jedním z našich dlouhodobých cílů napomáhat jejich vzájemné komunikaci, která vede ke sdílení know-how a zefektivnění všech činností. Tedy k častějšímu využívání příkladů dobré praxe," uvádí vedoucí manažer Czech Convention Bureau Tereza Hofmanová a dodává: “Už několik let se také věnujeme edukaci v oblasti kongresové turistiky zaměřené nejen na zástupce z regionálních convention bureaus, ale i na soukromé subjekty v jednotlivých regionech. Nabízíme jim odborné konzultace zaměřené na rozvoj MICE produktu v regionech, pomáháme jim s nastavením jejich strategií apod.”

Na zasedání Czech Convention Bureau navázal už třetí ročník regionálního workshopu, jehož cílem bylo představení aktuální nabídky a regionálních možností vice než padesátce příchozích z řad DMCs (destination management companies - více ZDE), PCOs (professional congress organizers), eventových agentur i korporátů.

Psali jsme: CzechTourism: Mladí lidé jsou citlivější na klimatickou krizi, má vliv na to, kam a jak cestují CzechTourism: Co se chystá v cestovním ruchu v roce 2024 CzechTourism: Na cestách využívá hotely v Česku skoro stejně cizinců jako „našinců“ CzechTourism: Česko usiluje o víc přímých leteckých linek ze vzdálených trhů a bonitní turisty

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE