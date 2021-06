DPP: První úsek metra D Pankrác – Olbrachtova postaví mezinárodní sdružení pěti společností

reklama

První úsek metra D Pankrác – Olbrachtova postaví mezinárodní sdružení pěti společností Subterra a.s., HOCHTIEF CZ a.s., STRABAG a.s., HOCHTIEF Infrastructure GmbH a Ed. Züblin AG, které ve veřejné zakázce nabídlo nejnižší cenu 13,75 miliard Kč.

„Smlouva, která se podepisuje jednou za deset let. Máme zhotovitele stavby prvního úseku metra D. Není na co čekat. Čím dříve budou všechny administrativní náležitosti hotové, tím lépe. Zbytečnými obstrukcemi promarněný rok už nenaženeme, ale Pražané se už načekali dost. Nehledě na to, že každý ztracený den nás jen na inflaci stojí nemalé peníze,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

„Oznámení rozhodnutí předsedu ÚOHS, a také ministerstva dopravy ČR o nepodjatosti MHMP jsou dva důležité kroky, díky kterým jsme se významně přiblížili k realizaci prvního úseku metra D Pankrác – Olbrachtova. Přidali jsme ještě třetí. Po roce a půl od vyhlášení tendru jsme mohli podepsat smlouvu s vítězným sdružením. Můžeme začít stavět, jakmile získáme pravomocné stavební povolení. To je pro nás lepší pozice, než kdybychom měli pravomocné stavební povolení, ale neměli jsme vysoutěženého zhotovitele,“ uvedl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP a dodal: „Mám z toho nesmírnou radost, a tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří k těmto úspěchům metra D přispěli.“

Do otevřené nadlimitní sektorové veřejné zakázky „Provozní úsek I.D pražského metra – úsek Pankrác – Olbrachtova – stavební část“ podaly nabídky tři mezinárodní sdružení čítající dohromady deset společností. Nejnižší cenu 13,749 miliard Kč podalo česko-německé sdružení společností Subterra a.s., HOCHTIEF a.s., STRABAG a.s., HOCHTIEF Infrastructure GmbH a Ed. Züblin AG. Na druhém místě skončila nabídka česko-francouzského sdružení společností SMP CZ, a.s., ze skupiny VINCI a DODIN CAMPENON BERNARD, na třetím místě nabídka sdružení společností Doprastav, a.s., TuCon, a.s, a STI, spol. s r.o.

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) je největším dopravcem zajišťujícím městskou hromadnou dopravu v České republice. Obsluhuje celkem 142 autobusových linek, 1 trolejbusovou linku, dále 26 denních, 9 nočních tramvajových linek a 3 linky metra. K 1. 3. 2021 DPP vlastnil 1 186 autobusů,1 trolejbus, 811 tramvajových vozů a 146 vlakových souprav metra. Podnik měl k 1. 1. 2021 celkem 11 192 zaměstnanců v evidenčním stavu, z toho 4 379 řidičů MHD. Jediným akcionářem DPP je hlavní město Praha. Více informací o DPP naleznete ZDE.

Psali jsme: DPP vymění pražce ve stanici I. P. Pavlova DPP letos o letních prázdninách opraví tramvajové tratě na Národní třídě, ve Spálené ulici nebo v oblasti Výtoně a Vyšehradského tunelu Kinobus DPP zahájil čtrnáctou sezónu, letos v Praze nabídne 45 představení DPP: Pražské metro bude opět jezdit do půlnoci, do provozu se vrací také Airport Express

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.