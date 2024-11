DPP: Rekonstrukce stropní desky nad vestibulem stanice Florenc C ve třetí etapě

Samotnou kompletní rekonstrukci stropu nad vestibulem stanice metra Florenc C a podchodem bylo nutné rozdělit do několika etap a fází tak, aby stavba minimálně zasahovala do provozu samotné stanice. Celková plocha stropu, který je potřebné vyměnit, činí 5 450 m2. Při přípravě projektu bylo zásadní podmínkou, aby stanice metra zůstala nadále v provozu v maximální možné míře. Výměna stropních nosníků probíhá v několika fázích, kdy každý krok obsahuje demolici určitého počtu stávajících prefabrikovaných nosníků, následně osazení nových, instalaci nového hydroizolačního souvrství a provedení zpětných zásypů. Teprve po dokončení dané fáze je možné zahájit práce na fázi následující.

„Jedná se o jednu z největších a nejnáročnějších akcí v rámci pražského metra, výsledek ovšem bude stát za to. Kromě rekonstrukce stropní desky, hydroizolačních vrstev a kompletní modernizace vestibulu stanice metra vzniknou také dva nové eskalátory směrem k autobusovému nádraží. Cestující se tak již nebudou muset tahat s těžkými zavazadly po schodech. Stanici metra Florenc C však nejen opravíme, ale také rozsvítíme novým uměleckým dílem s názvem Synapse. Je totiž důležité, aby byl vestibul metra nejen technicky funkční, ale i hezký na pohled. Na Florenci tím navážeme na ikonickou plastiku hodin před stanicí metra, kterou se nám podařilo obnovit v loňském roce. Dlouhodobě totiž usilujeme o návrat uměleckých děl do veřejného prostoru,“ uvedl Zdeněk Hřib, 1. náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

Práce na rekonstrukci stropní desky nad vestibulem stanice metra Florenc C začaly v březnu 2022. Za uplynulých více než 2,5 roku se ve dvou hlavních etapách podařilo vyměnit 94, tj. bezmála tři čtvrtiny ze 131 původních prefabrikovaných předepjatých nosníků za nové, přičemž většina z nich dosahuje délky až 25 metrů a hmotnosti 30 tun. „Tomu předcházely rozsáhlé přeložky inženýrských sítí. V návaznosti na instalaci nových nosníků jsme postupně vyměnili také hydroizolační vrstvy na stropě a po stranách stanice, vrátili jsme dočasně přeložené inženýrské sítě zpět do původní polohy a upravili povrchy do cílového stavu,“ říká Vojtěch Lacina, vedoucí projektu ze společnosti Metrostav DIZ.

Zhotovitelům se podařilo také vybourat zhruba polovinu stávající monolitické desky, která tvoří strop nad podchodem v křižovatce ulic Ke Štvanici a Křižíkova, což představuje odvoz cca 2 500 tun železobetonu a v těchto místech vybudovat novou ocelobetonovou stropní konstrukci. „Tloušťka původní monolitické desky dosahuje zhruba 1,7 metru betonu, novou stropní konstrukci tvoří zhruba 1,3 metru vysoký rošt ocelových traverz a příčníků, spřažený s 30 centimetrů vysokou železobetonovou deskou. Celou monolitickou desku ve vestibulu v současnosti podepírá zhruba 250 tun ocelových podpěr, z nichž některé zasahují až do kolejiště z důvodu únosnosti stropu nad kolejištěm a zajištění maximální bezpečnosti provozu metra,“ dodává Vojtěch Lacina.

Kormě rekonstrukce stropní desky probíhaly stavební práce také na rekonstrukci vestibulu. „V neveřejných částech stanice metra Florenc C je kompletně vyměněna elektroinstalace a vzduchotechnika. V místě původního schodiště ve výstupu z vestibulu směrem k ÚAN Florenc jsou vybudovány nové nosné konstrukce pro osazení eskalátorů, jejichž montáž byla zahájena minulý týden. Je vyměněn také původní dosluhující eskalátor ve výstupu do Křižíkovy ulice směr Masarykovo nádraží a nyní probíhají kompletační práce na elektroinstalaci a vzduchotechnice v té části podchodu, kterou plánujeme pro cestující zprovoznit na konci ledna 2025,“ doplňuje Daniel Veverka, projektový manažer DPP, který řídí projekt rekonstrukce stropní desky nad vestibulem stanice Florenc C.

Zbývá vyměnit druhou polovinu monolitické desky a 37 nosníků

Pod křižovatkou ulic Ke Štvanici a Křižíková bude v dalších měsících probíhat rozřezávání

a odstraňování druhé poloviny původní monolitické desky, kde zhotovitelé předpokládají odvoz až 3000 tun betonu v podobě až 30tunových kvádrů a současně budování nové ocelobetonové stropní konstrukce. Poté zhotovitelé vymění zbývajících 37 původních předepjatých nosníků, které sahají až ke stanici Florenc B. „Následovat bude kompletní obnova hydroizolačních vrstev, které musíme vyměnit v celém rozsahu až k výdechu ze stanice, který se nachází v parku za Muzeem hl. m. Prahy. Poté přeložíme zpět do vrstev nad stropní deskou veškeré inženýrské sítě – vodovod, plynovod, slabo- i silnoproud, které jsou nyní dočasně uloženy na speciálních konstrukcích nad vozovkou. Jako poslední nás čekají úpravy povrchů, zejména vozovek a chodníků,“ říká Vojtěch Lacina.

Ve vestibulu stanice, po odstranění ocelových podpěr pod monolitickou deskou, zhotovitelé dokončí rozvody vzduchotechniky a elektroinstalace včetně nového osvětlení. Nainstalují nové podhledy, dokončí výměnu obkladů a rekonstrukci obchodních jednotek i zbylých výstupů na povrch. Ty dostanou nový typ přístřešků, které byly poprvé naistalovány nad výstupy ze stanice Náměstí Republiky u Masarykova nádraží a staly se novou městskou normou pro rekonstrukce dalších stanic metra.

Synapse – nové umělecké dílo ve vestibulu stanice Florenc C

Na úplný závěr stavebních prací ve stanici metra Florenc C plánuje DPP do vestibulu osadit nové umělecké dílo Synapse od Jana Poše, který s tímto návrhem vyhrál soutěž Světlo pro metro organizovanou DPP a Galerií hl. m. Prahy (GHMP).