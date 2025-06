DPP: Začíná výstavba nové tramvajové tratě Muzeum

Její realizace navazuje na výstavbu tratě na Václavském náměstí, se kterou TT Muzeum tvoří jeden provozní celek. Kromě toho je TT Muzeum úzce koordinována s demolicí mostu X675 pod Legerovou ulicí a zrušením podchodu P524 pod magistrálou nedaleko křižovatky Legerovy a Vinohradské ulice, které provede Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK). Samotné stavební práce začnou od soboty 14. června 2025 odstraňováním stávající tratě podél Legerovy ulice a potrvají 20 měsíců zhruba do března 2027. Z důvodu stavby bude v uvedeném období obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku I. P. Pavlova – Muzeum. Novou tramvajovou trať Muzeum postaví sdružení „Společnost pro TT Muzeum“, jejímiž společníky jsou firmy PORR, PORR Bau a Hans Wendel CZ. Projekt tramvajových tratí Václavské náměstí a Muzeum je spolufinancovaný z dotací Evropské unie z Programu Doprava 2021-2027. Anketa Otakar Foltýn stále tvrdí, že použitím slova „svině“ nepochybil. Měl by se za to nakonec omluvit? Měl 95% Neměl 2% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 10550 lidí

V první etapě stavebních prací, které potrvají do začátku letošního července, DPP odstraní stávající tramvajovou trať v úseku mezi Škrétovou a Vinohradskou ulicí (vedenou podél Legerovy ulice). Na jejím místě budou vybudovány dočasné dva pruhy magistrály, po kterých bude vedena objízdná trasa kolem staveniště TSK.

V další etapě, trvající zhruba do konce března 2026, bude TSK provádět práce na obou mostních objektech. DPP využije záboru této části magistrály, naváže na zhruba 80 metrů dlouhý úsek kusých kolejí v tzv. muzejní oáze, které zde byly položeny jako základ budoucí tratě na Václavské náměstí už v roce 2018 během generální opravy historické budovy Národního muzea a jeho nejbližšího okolí a vybuduje kolejové rozvětvení v křižovatce Legerovy a Vinohradské ulice.

Ve třetí etapě, kdy se magistrála vrátí do původní stopy s novými povrchy, začne výstavba nové tramvajové tratě v úseku mezi Vinohradskou a Škrétovou ulicí. Trať zde bude v nové poloze s větší osovou vzdáleností vzhledem na vložený kolejový trojúhelník. Prostor současných tramvajových zastávek Muzeum vedle Legerovy ulice a celé oblasti křižovatky Legerovy a Vinohradské ulice bude přestavěn. Nové zastávky s pracovním názvem Škrétova budou zcela bezbariérové, na rozdíl od současnosti umístěny proti sobě. Jejich nástupiště bude kapacitnější, na obou koncích budou přechody pro pěší. Pro cestující i chodce bude místo mnohem přehlednější a lépe organizované.

Podobu stavby TT Muzeum a architektonického pojetí veřejného prostoru v této lokalitě definoval už v roce 2017 Institut pro plánování a rozvoj hl. m. Prahy (IPR) koncepční studií „Kulturní distrikt“. Studii v lednu 2018 schválila Rada hl. m. Prahy.

„Zahájení stavby tramvajové trati Muzeum je součástí dlouhodobého plánu na rozvoj veřejné dopravy v centru města. Projekt je technicky náročný, probíhá v těsné koordinaci s dalšími stavbami a vyžaduje precizní spolupráci všech zapojených subjektů. Věřím, že výsledek přinese zlepšení dopravní obslužnosti v této frekventované oblasti,“ říká Bohuslav Svoboda, primátor hl. m. Prahy.

„Nová tramvajová trať Muzeum přinese nejen rychlejší a pohodlnější spojení mezi Vinohrady a centrem, hlavně ale výrazně zlepší orientaci a komfort pro cestující. Aktuálně nejsou zastávky bezbariérové a celá oblast působí nepřehledně – to se teď zásadně změní. Dáváme lidem kvalitní městský prostor, kde se lépe pohybuje pěšky, veřejnou dopravou i na kole. Jde o další krok k tomu, aby se Praha stala moderním, udržitelným a přívětivým městem pro každodenní život,“ doplňuje Zdeněk Hřib, 1. náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

„Obě nové tramvajové tratě Václavské náměstí a Muzeum tvoří jeden provozní celek. Od počátku jsme je tak připravovali, a také je zprovozníme najednou na konci června 2027. Tramvajová trať Muzeum má ve srovnání s Václavským náměstím o více než třetinu kratší dobu výstavby, proto s ní začínáme o rok později. Doba výstavby tramvajové trati Muzeum je 20 měsíců. Důvodem není to, že by samostatně postavit 400 metrů dvoukolejné tratě a kolejový trojúhelník trvalo 20 měsíců, ale podmínkou je realizace dvou paralelních investičních akcí TSK, se kterými se úzce koordinujeme,“ dodává Jan Šurovský, místopředseda představenstva a technický ředitel DPP – Povrch.

„Stavba v centru Prahy, přímo vedle historické budovy Národního muzea, pro nás představuje zásadní výzvu,“ uvedl Antonín Daňa, člen představenstva společnosti PORR, a. s. a dodal: „Vybudujeme zde novou tramvajovou trať, která by měla do budoucna výrazně přispět k lepší dopravní obslužnosti této oblasti. Současně pro Technickou správu komunikací realizujeme demolici části podchodu u ulice Legerova, kde vznikne nové zázemí pro zahradníky hlavního města Prahy.“

Demolice mostu pod Legerovou ulicí a proměna podchodu pod Vinohradskou ulicí

Akce TSK úzce koordinované s DPP a výstavbou TT Muzeum zahrnují demolici a odstranění stávajících podzemních prostor pod mostem Legerova a současně zrušení podchodu Vinohradská a jeho přestavbu na moderní zázemí pro zahradníky (ZTI), což výrazně zlepší péči o městskou zeleň v této lokalitě. Tento investiční projekt TSK vycházející ze zmiňované koncepční studie IPR „Kulturní distrikt“ bude završen rozsáhlou následnou výsadbou nové zeleně.

„Během prací vybudujeme provizorní komunikaci pro automobilovou dopravu mimo magistrálu, v místě dočasně přerušené tramvajové tratě, kterou odstraní DPP. Důvodem je, aby během bouracích prací mostní konstrukce stavby nové tramvajové trati nedošlo k přerušení automobilového provozu na Severojižní magistrále, ale naopak byl na ní vždy zachován provoz ve dvou pruzích v každém směru,“ upřesnil průběh prací Josef Richtr, náměstek generálního ředitele a místopředseda představenstva TSK.

Most Legerova X675: Odstranění nevyužívané struktury

Most X675 byl postavený v letech 1977/1978 společně s magistrálou nad nikdy nedokončeným a nevyužívaným podzemním prostorem pod Legerovou ulicí, který měl sloužit pro vybudování podzemních garáží v tomto místě uvažovaných pro Federální shromáždění. Garáže nicméně nikdy postaveny nebyly a tento prostor v současnosti už nelze smysluplně využít. Po desetiletích nevyužívání bude proto most odstraněn. Tato stavba, bez historické ochrany, má rozměry 625 m² plochy, volnou šířku minimálně 18 m a výšku maximálně 3 m.

Demolice železobetonové nosné konstrukce proběhne postupně v etapách, a to ve směru od Národního muzea k tramvajové trati. Po demolici bude mostní otvor vyplněn drenážním betonem. Stavební průzkum potvrdil skalní podloží v hloubce zhruba 2,5 metru.

Nový život pro podchod P524 Vinohradská

V koordinaci s demolicí mostního objektu a zrušením podchodu P524 pod Legerovou ulicí k Vinohradské dojde k částečnému využití prostor pro vybudování nového, trvalého zázemí pro zahradnickou firmu. Toto zázemí bude sloužit pracovníkům pečujícím o zeleň v Čelakovského sadech. Bude zde sklad materiálu a nářadí, kuchyňka a hygienické prostory.

Dopravní informace: přerušení provozu tramvají v úseku I. P. Pavlova – Muzeum

Z důvodu výstavby nové tramvajové tratě bude od soboty 14. června od cca 0:10 do pondělí 16. června 2025 do ranního výjezdu (do cca 4:30) obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku I. P. Pavlova – Muzeum – Flora a následně od pondělí 16. června 2025 od cca 4:30 až do konce stavby, tj. přibližně do března 2027 pouze v úseku I. P. Pavlova – Muzeum.

Stavební práce se dotknou linek č. 11 a 13:

Linka č. 11 bude po celou dobu stavby jezdit po změněné trase SPOŘILOV … I. P. Pavlova – Náměstí Míru – Šumavská – Vinohradská vodárna – Perunova – Orionka – Flora … SPOJOVACÍ.

Linka č. 13 bude o víkendu 14. a 15. června 2025 zrušena. Od pondělí 16. června 2025 od ranního výjezdu (od cca 4:30) až do března 2027 bude díky nainstalovanému kolejovému přejezdu vedena ze zastávky OLŠANSKÉ HŘBITOVY do nové konečné MUZEUM.

Náhradní doprava není zavedena.