„Přeprodat F-35? Absolutně ne.“ Obrana nasadila generálmajora

„Vyvracíme mýty a nepravdy o F-35. Ve veřejné diskusi se objevuje názor, že by bylo výhodnější přeprodat letouny F-35 jiné zemi. Absolutně to není možné! A to hned z několika důvodů – bezpečnostních i ekonomických. Více informací se dozvíte ve videu přímo od ředitele projektu F-35, genmjr. v. v. Petra Hromka,“ uvedlo Ministerstvo obrany ČR na svém oficiálním účtu na síti X.

„Přeprodávat letouny F-35 je z našeho pohledu absolutně nereálné. Máme dohodu s americkou vládou. Je tu příklad, že bychom je mohli přeprodat Izraeli. Izrael má úplně jiné podmínky, používá trošku jiný software, takže Izrael by od nás ty letouny stejně koupit nemohl. Přeprodání není možné, pro nás to není ani výhodné z ekonomického hlediska. Stejně bychom nějaké letouny potřebovali a cena za letouny čtvrté nebo čtyř a půlté generace by byla stejná jako za letouny F-35,“ řekl v přiloženém videu Hromek, jenž je v české armádě ředitelem projektu F-35.

Kvůli nákupu stíhaček už nezbyly peníze na vojáky

Za nákup F-35 si však armáda i Fialova vláda vysloužily veřejnou kritiku. Vláda obětovala klíčové obranné kapacity i personál kvůli nákupu stíhaček. Armáda nemá peníze na tanky, vojáci hromadně odcházejí a smlouvy za miliardy mizí z očí veřejnosti, jak prozradil v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz exministr obrany a předseda sněmovního výboru pro obranu Lubomír Metnar (za ANO).

Psali jsme: Armáda v rozkladu kvůli F-35. Metnar odhaluje, co vláda tají

„Co se týče modernizace, ačkoli jsme v předchozích cílech výstavby schopností NATO, tzv. CT, neměli letouny F-35, vláda odsunula naše strategické plány, a i přes nehospodárnost a dlouhodobou ekonomickou zátěž pro rozpočet obrany nakoupila letouny F-35. Důsledkem je, že se odložily strategické nákupy tanků nebo pozemní protivzdušné obrany. Naše obavy se potvrdily koncem loňského roku, kdy sama armáda varovala, že na tanky nemáme peníze. Minulý týden to potvrdila sama vláda, která si chce na nákup tanků vzít půjčku 52 miliard,“ sdělil Metnar.

Z hlediska personální situace je na tom podle něj Armáda ČR velmi špatně, což potvrzuje i velení armády. „Tato vláda zapříčinila, že vojáci hromadně odcházejí. Vliv na to mělo zrušení FKSP, školkovného a zmrazení platů v roce 2024 – to vše opět na úkor splátek na F-35, na které se v roce 2024 poslalo neskutečných 26 miliard. Výsledkem práce této vlády bylo, že v roce 2024 odešlo nejvíce vojáků z povolání za 10 let. Každý týden vycházejí negativní články z hlediska realizovaných nákupů resortem a co se týče smluv nad miliardu korun, celých 85 % není zveřejněno v registru smluv,“ přiblížil exministr

Komunikaci vůči veřejnosti si může podle Metnara zhodnotit každý sám, podle jeho názoru je absolutně skandální. „Vláda nevysvětluje své kroky, neznáme ani výši rozpočtu obrany v roce 2025, přestože je konec července. Předražené nákupy se snaží vláda zamést pod koberec skrze útoky na opozici. Kritika zní ze všech stran, nikdo nemá k dispozici informace o hospodaření resortu a už vůbec o nějakém střednědobém plánu investic. Nakonec bez podpory veřejnosti, která klesá, a bez vojáků nebude armáda, ale to si tato vláda vůbec nepřipouští. Takže ve všech zmiňovaných oblastech hodnotím kroky této vlády a jejich vliv na Armádu ČR negativně,“ zdůraznil bývalý ministr obrany.

