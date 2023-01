DPP pokračuje v obnově vozového parku, letos převezme 91 nových autobusů

reklama

Celkem 91 vozidel bude sloužit k nezbytné obnově vozového parku autobusů DPP. Na dodávku vozidel DPP v těchto dnech uzavřel prováděcí smlouvy. Nové autobusy si DPP bude přebírat postupně.

Nákup nových autobusů DPP realizuje v rámci uzavřené rámcové smlouvy, která mu umožňuje do února 2027 pořídit celkem až 253 dieselových vozidel: 100 kusů typu Standard, 10 vozů typu Standard+ a až 143 kloubových autobusů. Dodavatele DPP vysoutěžil loni v únoru ve třech veřejných zakázkách dle jednotlivých typů vozidel. První autobusy Iveco si DPP objednal už loni v červenci, a to šest vozidel Iveco Crossway LE 14,5m určených pro linku Airport Express a 15 kloubových Iveco Streetway 18m. Tato vozidla by měla do Prahy dorazit postupně v průběhu prvního čtvrtletí letošního roku. Dodání všech 26 kloubových autobusů z nynější objednávky by mělo proběhnout nejpozději do konce letošního října, všech 44 standardních 12metrových autobusů by si DPP měl převzít pak o měsíc později, do konce letošního listopadu.

Nová vozidla postupně nahradí zbývající autobusy s emisní normou EURO IV vyrobené v roce 2008, ale také nejstarší vozidla s emisní normou EURO V vyrobené v roce 2009, které jsou na hraně životnosti i Standardů kvality PID. „Nové autobusy nekupujeme z nějakého rozmaru, ale kvůli nezbytné obnově vozového parku DPP. Je potřebné si uvědomit, že autobusům vyrobeným v roce 2008, které máme ve vozovém parku a stále provozujeme, bude letos 15 let, což je maximální stáří vozidel, které připouští Standardy kvality PID. Tato vozidla vyměníme za nová mezi prvními. Díky tomu budeme moct vyřadit z našeho vozového parku i z pravidelného provozu autobusy s nejnižší emisní normou EURO IV. V provozu nám s touto normou zůstanou pouze dvě specifická vozidla pro přepravu většího počtu invalidních vozíků, které nasazujeme na linku H1. Ze starších autobusů dále již jen v omezeném rozsahu vypravujeme šest autobusů v rámci tzv. retroprovozu,“ vysvětluje Jan Barchánek, vedoucí jednotky Provoz Autobusy DPP a dodává:

„Samozřejmě nadále počítáme a pracujeme na diverzifikaci našeho vozového parku autobusů podle schválené strategie rozvoje s využitím alternativních paliv. Jsme ve finále veřejné zakázky až na 140 kloubových autobusů na hybridní pohon, soutěžíme nákup až 70 bateriových trolejbusů v kategorii Standard, připravujeme vyhlášení veřejné zakázky až na 100 elektrobusů či zahájení testování autobusu na vodík. Na druhou stranu si do budoucna kvůli zajištění provozu v krizových situacích či náhradní dopravy za metro nebo tramvaje ponecháme minimálně čtvrtinu vozového parku autobusů, nezávislou na nabíjecí infrastruktuře.“

Část nahrazovaných vozidel si DPP ponechá zhruba do letošního září kvůli zajištění plánované náhradní autobusové dopravy za tramvaje během jarních a letních měsíců. Po odstavení vozidel z provozu DPP část z nich využije na náhradní díly, resp. je nabídne k odprodeji.

Průměrné stáří vozového parku autobusů DPP k lednu 2023:

Typ Stáří

Midibus, midibus+ 6,45 let

Standard 5,89 let

Kloubové autobusy 8,08 let

Elektrobusy do 1 roku

Celý vozový park 6,86 let

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) je největším dopravcem zajišťujícím městskou hromadnou dopravu v České republice. Obsluhuje celkem 144 autobusových, 1 trolejbusovou, 35 tramvajových linek (26 denních a 9 nočních) a 3 linky metra. K 1. 6. 2022 DPP vlastnil 1 210 autobusů,1 trolejbus, 802 tramvajových vozů a 146 vlakových souprav metra. Podnik měl k 1. 6. 2022 v evidenčním stavu celkem 10 932 zaměstnanců, z toho 4 272 řidičů MHD. Jediným akcionářem DPP je hlavní město Praha. Více informací o DPP naleznete ZDE.

