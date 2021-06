DPP se rozloučí s tramvajemi T6A5, do pravidelného provozu vyjedou naposledy tuto sobotu

reklama

Všechny tramvaje T6A5, kromě muzejní, DPP nasadí tuto sobotu od 8:00 do 18:00 na linku č. 4, na symbolické rozlučkové jízdy.

Všech 6 vozů se následně vydá na průvod Prahou do smyčky Špejchar na společné focení. Do budoucna si DPP kromě muzejního vozu ponechá ještě další 2 tramvaje T6A5, které plánuje nasazovat pouze do retroprovozu. Zbylá vozidla T6A5 DPP nabídne k prodeji.

Pro fanoušky MHD, a tramvají zvláště, DPP na tuto sobotu 19. června 2021 připravil symbolické rozloučení s tramvajemi T6A5. Od 8:00 do 18:00 bude 5 tramvají T6A5 pražského Dopravního podniku jezdit v intervalu 15 minut jako sólo vozy na lince č. 4 v úseku mezi obratišti Smíchovské nádraží a Čechovo náměstí. Bude na nich platit standardní tarif PID, tj. jízdenky na jednotlivou jízdu, krátkodobé jízdenky nebo elektronické či papírové kupony. Šestá, muzejní tramvaj T6A5 ev. č. 8702, bude od 8:00 do 18:00 stát ve smyčce Smíchovské nádraží a všichni fanoušci MHD, kteří v sobotu absolvují jízdu tímto typem, si u ní mohou vyzvednout a orazítkovat speciální pamětní jízdenky.

Společný průvod Prahou a focení na Špejcharu

V 18:15 všech 6 tramvají T6A5 vyrazí ze smyčky Smíchovské nádraží na průvod Prahou po trase Anděl – Arbesovo náměstí – Újezd – Malostranské náměstí – Malostranská – Chotkovy sady – Špejchar, kde si je všichni fanoušci MHD budou moci v čase od zhruba 18:30 do 19:00 společně vyfotit. V 19:00 se tramvaje vydají na svoji poslední jízdu do domovských vozoven.

„Pro fanoušky MHD jsme připravili rozloučení s tramvajemi T6A5 s několika symbolickými odkazy. Je to téměř přesně 26 let od převzetí prvních dvou vozů T6A5, konkrétně ev. č. 8601 a 8602, což proběhlo 24. června 1995. Tramvaje T6A5 jsme poprvé do provozu nasadili právě na linku č. 4, byla to mimochodem souprava vozů 8603 a 8604 a stalo se tak 6. listopadu 1995. Čtyřka byla svého času jakousi kmenovou linkou těchto tramvají. Proto jsme ji záměrně vybrali i na sobotní rozlučku, navíc o sobotách a nedělích běžně nejezdí. Nabídneme na ní 5 pořadí s vozy 8601, 8637, 8658, 8748 a 8750. Tramvaje T6A5 ale Prahu definitivně neopustí. V Muzeu MHD máme vůz 8702 a pro retroprovoz si ponecháme první a poslední, 150. tramvaj T6A5 dodanou do Prahy, tj. 8601 a 8750, které by mohly jezdit společně v soupravě i jako sólo vozy. Zachováme tak po jednom vozidle ze všech tří sérií T6A5, které DPP v minulosti nakoupil,“ řekl Jan Šurovský, člen představenstva

a technický ředitel DPP – Povrch.

Stručně z historie pražských tramvají T6A5

DPP byl největším provozovatelem tramvají Tatra T6A5 v České republice, v období let 1995 – 1997 nakoupil celkem 150 vozů. V první sérii v roce 1995 a 1996 to bylo 80 vozů (ev. č. 8601 – 8680), jejíž domovskou vozovnou byl Motol. Ve druhé sérii v roce 1996 si DPP převzal dalších 50 vozidel (ev. č. 8681 – 8730), které také všechny zamířily do Motola. Zbylých 20 vozů (ev. č. 8731 – 8750) do DPP dorazilo v roce 1997 a jejich domovskou vozovnou se stal Žižkov. První dva vozy, ev. č. 8601 a 8602, si DPP převzal 24. června 1995. Do provozu šly ale až za více než půlroku, 14. prosince 1995, jako sedmá souprava v pořadí. Jako úplně první vůz se Pražanům představila 26. května 1995 tramvaj T6A5 ev. č. 8602 ještě jako nepojízdný a nedokončený vůz u příležitosti otevření tramvajové tratě Nádraží Braník – Sídliště Modřany. První běžné cestující pak svezl vůz č. 8601 při slavnostním průvodu ke 120. výročí MHD dne 23. září 1995. První tramvaje T6A5, které DPP nasadil do pravidelného provozu, byly vozy ev. č. 8603 a 8604, a to 6. listopadu 1995. Tramvaje vyráběla v letech 1991 – 1998 ČKD Tatra v Praze, brány továren opustilo celkem 296 vozů. Všechny vozy se vyráběly v novém závodě ČKD Tatra v Praze – Zličíně a pro jejich předávání DPP byla vybudována speciální kolej u smyčky Sídliště Řepy, kde byly vozy skládány ze železničních vozů a přetahovány do kolejové sítě tramvají. První vozy byly předávány ještě na původní předávací koleji u smíchovského nádraží (Na Knížecí).

Poslední tři vozy T6A5, které budou od neděle 20. června 2021 vyřazeny z pravidelného provozu a nabídnuty k prodeji, tj. ev. č. 8637, 8658 a 8748, byly v provozu celkem 27 075 dnů, v průměru denně najezdily 140,83 kilometrů a v pražské MHD najezdily celkem 3 808 875 kilometrů.

Vůz ev. č. 8637 – v provozu od 4. ledna 1996, dnů v provozu: 9298, celkový nájezd: 1 306 854 km, průměrný nájezd: 140,55 km/den

Vůz ev. č. 8658 – v provozu od 20. března 1996, dnů v provozu: 9222, celkový nájezd: 1 245 719 km, průměrný nájezd: 135,08 km/den

Vůz ev. č. 8748 – v provozu od 16. ledna 1998, dnů v provozu 8555, celkový nájezd: 1 256 302 km, průměrný nájezd: 146,85 km/den

