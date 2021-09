DPP získal pravomocné stavební povolení na novou tramvajovou trať Divoká Šárka – sídliště Na Dědině

reklama

Začít stavět ji plánuje na jaře příštího roku. Nová trať bude mít celkem 2,3 km, pět párů zastávek a bude končit smyčkou Dědinská u křižovatky Drnovské a Dědinské ulice.

„Praha zažívá tramvajový boom. Po letech přešlapování se v Praze konečně staví nové tratě. Mezi Pražského povstání a Pankrácem už jezdí tramvaje. Stavíme trať z Barrandova do Holyně. U tratě z Modřan do Libuše do jara 2022 zahájíme stavbu. Pro Dvorecký most hledáme zhotovitele a nyní je skvělou zprávou, že pro tramvajovou trať na Dědinu máme pravomocné stavební povolení a příští rok ji můžeme začít stavět. Díky ní se pražská tramvajová síť rozroste o 2,3 kilometru a 5 nových zastávek. Zároveň se nám bez jakéhokoliv zdržení podařilo projekt upravit a vysadíme tam dvě úplně nové aleje o více než 170 stromech, takže na Dědinu se pojede zelenou alejí,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

„Veřejnou zakázku na zhotovitele tramvajové tratě na Dědinu chceme vyhlásit co nejdříve, abychom do jara příštího roku měli s vítězem podepsanou smlouvu a mohli následně začít s výstavbou, která potrvá zhruba 19 měsíců. Pokud se nám povede začít stavět příští rok v březnu, první cestující by se po nové trati mohli svézt na konci roku 2023,“ uvedl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP a dodal: „Nová trať a kapacitnější tramvajová doprava bude sloužit nejen Pražanům bydlících na Dědině, ale také obyvatelům nových obytných projektů, které v současnosti vznikají mezi Drnovskou ulicí a Pražským okruhem. A do budoucna zcela jistě i pro rozvojové území Nová Ruzyně, které přímo sousedí s novou tratí, jižně od Vlastiny ulice.“

„Mám nesmírnou radost, že se nám ve spolupráci s hl. m. Prahou povedlo významně přiblížit k zahájení výstavby tramvajové tratě na sídliště Na Dědině, která zde byla plánována už historicky, od poloviny 70. let jako dopravní obsluha plánovaného sídliště. Od té doby uplynulo téměř půlstoletí. Poslední stavby projektu zdejšího sídliště byly dokončeny sice až v roce 1992, tramvajová trať jako jediná nebyla zrealizována. Je to nejdéle připravovaná tramvajová trať v novodobé historii Prahy a pevně věřím, že tento titul ji už zůstane,“ řekl Jan Šurovský, člen představenstva DPP a technický ředitel DPP – Povrch a dodal: „Obyvatelé Dědiny dostanou komfortní dopravu nejen k metru, ale i na Vítězné náměstí a do dalších městských částí bez nutnosti přestupovat. Po zprovoznění tratě se zde i přes redukci autobusových spojů zvýší celková kapacita MHD. V konečném důsledku dojde ke snížení hluku z dopravy, neboť pro tramvaje platí v této oblasti paradoxně přísnější limity než pro silniční dopravu.“

Nová tramvajová trať na Dědinu bude začínat za současnou smyčkou Divoká Šárka, která i nadále zůstane v provozu a po Evropské bude pokračovat ke křižovatce s Vlastinou ulicí, kde odbočí vlevo. Po křižovatku Vlastiny a ulice U Silnice bude tramvajová trať vedena ve společném koridoru s automobilovou dopravou. Od křižovatky s ulicí U Silnice až po křižovatku s Drnovskou dostane Vlastina ulice díky stavbě tratě novou urbanistickou podobu. Ve středu ulice bude stromořadí, od něj k oběma okrajům zatravněná tramvajová trať, jízdní pruhy pro auta a místa pro podélné parkování. Vlastina ulice se díky tomuto uspořádání v souladu s územním plánem mírně rozšíří jižním směrem a ukrojí část sousedního areálu ve správě Ministerstva obrany ČR. Na konci Vlastiny ulice nová trať odbočí doprava do Drnovské ulice, podél které bude po levé straně vedena do smyčky Dědinská, kde bude ukončena. Smyčka Dědinská se bude nacházet ve směru z centra vlevo od Drnovské ulice, u křižovatky se stejnojmennou ulicí, resp. nedaleko od současných autobusových zastávek Dlouhá Míle.

Na nová tramvajové trati Divoká Šárka – sídliště Na Dědině bude pět párů zastávek. Ve směru z centra to budou:

Divoká Šárka – na Evropské ulici mezi křižovatkami s Libockou a Vlastinou ulicí,

Vlastina – před křižovatkou ulic Vlastina a U Silnice,

Sídliště na Dědině – u budovy nákupního centra a České pošty

Ciolkovského – před křižovatkou se stejnojmennou ulicí a

Dědinská – konečná na stejnojmenném obratišti.

V úseku mezi zastávkami Sídliště na Dědině a Ciolkovského budou uprostřed ulice vysázeny nové stromy, ve zbytku Vlastiny ulice DPP při výstavbě v maximální míře zachová stávající stromořadí. Nové stromořadí bude také v koncovém úseku mezi Drnovskou ulicí a tramvajovou tratí. V rámci stavby tramvajové trati na Dědinu DPP vysadí více než 170 nových stromů.

