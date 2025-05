Fotovoltaické elektrárny ČEZ vyrobily v 1. čtvrtletí o 42 % více. Růst táhly slunečné počasí i nové instalace

Meziroční přírůstek 9 GWh vyrobené ekologické elektřiny vykázaly v prvním čtvrtletí fotovoltaické elektrárny ČEZ. Za skokem o 42 procent stály jak příznivé osvitové podmínky, tak i nové zdroje připojené do sítě během posledního roku. Skupina ČEZ provozuje fotovoltaiky v osmi krajích ČR. Další instalace spouští pro retailové zákazníky a klienty z veřejného a firemního sektoru. Solární parky budou dominovat také rozvoji nových obnovitelných zdrojů ČEZ i v dalších letech.

Zatímco loni od ledna do března vyrobily fotovoltaické elektrárny ČEZ v České republice 22 GWh bezemisní elektřiny, ve stejném období letošního roku už je to přes 31 GWh. Takové množství elektřiny by pokrylo tříměsíční spotřebu 35 tisíc českých domácností. Nejvyšší výrobu zaznamenali energetici v březnu, kdy výrazně vyšší počet hodin slunečního svitu přinesl 4,7krát vyšší produkci než leden (viz graf srovnání výroby). Nejvíce energie dodaly do sítě velké parky v Ralsku, Ševětíně a Vranovské Vsi.

Anketa Obáváte se násilností během letošní volební kampaně? Obávám se 84% Neobávám se 11% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 6166 lidí

„Dobrý dosavadní výsledek výroby ze slunce je společným dílem příznivého počasí, kvalitní údržby stávajících elektráren i výstavby nových obnovitelných zdrojů v čele s fotovoltaikami. V číslech za letošní první čtvrtletí se už příspěvek nově spuštěných solárních parků zřetelně projevil, dodaly dvacet procent veškeré vyrobené elektřiny ze slunce. Vzhledem k dalším projektům ve výstavbě a v developmentu předpokládáme růst produkce fotovoltaik i v následujících letech. Do budoucna počítáme i se spuštěním nových větrných parků, které produkci slunečních zdrojů vhodně doplní. Bateriové systémy zase přispějí ke stabilizaci energetické soustavy,“ říká člen představenstva a ředitel divize obnovitelná a klasická energetika Jan Kalina.

„Při pohledu na dosavadní výsledky je patrné, že hlavní sezona pro efektivní výrobu z fotovoltaik rychle nastupuje. Samotný březen znamenal na našich elektrárnách o téměř 15 procent vyšší produkci než součet čísel za leden a únor. Ty nejlepší měsíce jsou teprve před námi a věříme, že další průběh letošního roku bude přát výrobě ve fotovoltaikách i ostatních typech obnovitelných zdrojů,“ říká ředitel obnovitelných zdrojů ČEZ Petr Zelenka.

ČEZ staví fotovoltaické elektrárny také na klíč pro domácnosti a firmy. Zákazníci z řad domácností si fotovoltaiky pořizují, zejména aby snížili náklady na energie a posílili svou energetickou soběstačnost. Firmy zase investicí do fotovoltaik kromě snížení spotřeby navíc snižují svou uhlíkovou stopu a ekologizují provozy. Lídr českého trhu v moderní energetice, společnost ČEZ ESCO, v loňském roce realizovala pro své zákazníky takřka 100 fotovoltaických elektráren o instalovaném výkonu převyšujícím 20 MW. Zároveň loni zahájila dalších 22 fotovoltaických projektů s celkovým výkonem bezmála 14 MW.

Podívejte se také prostřednictvím virtuálních prohlídek (ZDE), jak fungují obnovitelné zdroje ČEZ. Více informací o zelených elektrárnách Skupiny ČEZ v ČR najdete ZDE.

Psali jsme: Nadace ČEZ: Nejen pálení čarodějnic, ale i otevření nového Oranžového hřiště v Průhonicích ČEZ: Dukovany si v květnu připomínají 40 let od spuštění. Květen byl důležitý také pro Temelín ČEZ: Dobíjecí stanice v prvním čtvrtletí dodaly o 70 % více elektřiny než loni Nadace ČEZ: Nekonečný příběh, to je obnova Svatohorského sadu