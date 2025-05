Senátorka Zwyrtek Hamplová: Vítězství samozvané, uřvané a primitivní agrese

Ptáte se mne na pohled práva a názor na zablokování Pochodu pro život Prahou. Jde opravdu o naprosté selhání jedné ze základních úloh státu. Konkrétněji - selhání ministra vnitra. Je to naopak vítězství samozvané, uřvané a primitivní agrese nad klidným průvodem Prahou, který jen vyjadřoval svůj názor.

Anketa Obáváte se násilností během letošní volební kampaně? Obávám se 84% Neobávám se 11% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 6221 lidí

Vysvětlení ministra typu “mohlo být hůř” je trapné, výrazem jeho bezradnosti a neschopnosti. Nechceme přece žít v zemi, kde slušní budou vzdávat své akce, protože uřvaní diktátoři svých “jediných pravd” je za dozoru policie agresivně ukřičí, zastaví je a zabrání jim v pokojném projevu svého názoru. To opravdu ne, protože to nemá co dělat ochranou základních občanských práv. Bez ohledu na to, jaký kdo názor na dané téma zastává, má právo ho v klidu vyjádřit.

Policie tedy měla chránit občanská práva a jednoznačně prosadit realizaci pochodu. Pokud to nedokázala, selhala ve své roli, a s ní “její” ministr Rakušan. Všechny ty řeči okolo jsou jen výmluvy, které snad ani nejsou ministra vnitra demokratického právního státu hodny. Pokud jím ovšem ještě jsme…

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová NEZ



senátorka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky