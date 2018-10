Díky spolupráci s krajem investují Číňané do ostravské chemičky

Memorandum o spolupráci Moravskoslezského kraje a města Ostravy s čínskou provincií Shandong už není jenom „na papíru“. Čínský vlastník společnosti BorsodChem MCHZ - konsorcium Wanhua Industrial Group - potvrdil 800milionovou investici do modernizace své ostravské firmy tak, aby při výrobě postupovala podle nejvyšších technologických standardů a její produkce co nejméně zatěžovala životní prostředí v regionu.

„Vrcholní představitelé provincie Shandong, která se svými 100 miliony obyvatel a hrubým domácím produktem desetkrát převyšujícím hrubý domácí produkt celé České republiky, na společném setkání deklarovali zájem vytvořit firmám a institucím z provincie Shandong příznivé podmínky pro investování v našem kraji. Je to velmi důležité, protože v Číně je tento krok nutný pro zahájení skutečně efektivního jednání ze strany čínských firem a institucí,“ uvedl náměstek moravskoslezského hejtmana pro financování, majetek a investice Jaroslav Kania. Vysvětlil, že provincie Shandong je mimo jiné zřizovatelem konsorcia Wanhua Industrial Group. Proto se první investice projeví v rámci BorsodChem MCHZ s.r.o.

„Celkové investice do ostravské chemičky by mohly přesáhnout hodnotu 100 milionů eur, a to nejen do nezbytné modernizace technologie, ale také do vývoje a výroby nových produktů s vysokou přidanou hodnotou. Počítáme s tím, že spolupráce s čínskými partnery se rozšíří i o investice v dalších industriálních parcích Moravskoslezského kraje, spolupracovat chceme také v oblasti školství a turistiky,“ řekl náměstek hejtmana Jaroslav Kania.

„Investice do modernizace průmyslových podniků na území města Ostravy samozřejmě vítáme a podporujeme, avšak za předpokladu, že půjde o technologie a postupy, které splňují nejvyšší kvalitativní standardy a jsou bez negativních dopadů na životní prostředí, nebo dokonce stávající dopady snižují, “ řekl primátor města Ostravy Tomáš Macura.

„Jsem rád, že Moravskoslezský kraj a město Ostrava v čele s primátorem Tomášem Macurou, který se rovněž setkání zúčastnil, položili základ společné budoucí spolupráce. Všechny nové investice budou respektovat nejvyšší technologické standardy výroby a maximální ochranu životního prostředí města Ostravy a Moravskoslezského kraje. První z nich bude nová výrobna nitrobenzenu, realizovaná na základě nejnovější kanadské technologie, za více než 30 milionů eur, tedy zhruba 800 milionů korun. Nová výrobna nahradí tu stávající, která bude trvale odstavena a ekologicky zlikvidována,“ potvrdil Vladimír Karkoška, viceprezident pro strategické projekty mezinárodní skupiny BorsodChem a jednatel společnosti BorsodChem MCHZ Ostrava.

Společnost BorsodChem MCHZ je dlouhodobým a spolehlivým partnerem Moravskoslezského kraje. Letos v květnu například podepsali dobrovolnou dohodu, která přispěje ke zlepšení kvality ovzduší v regionu. Zavázali se v ní k aktivitám, jež podniknou nad rámec zákonných požadavků, a které povedou k menšímu zatížení životního prostředí v regionu. Společnost BorsodChem MCHZ, s.r.o. bude na jejím základě každý rok investovat minimálně 20 procent všech investičních prostředků společnosti do ekologických a bezpečných řešení a zajišťovat údržbu zeleně a komunikací v areálu podniku včetně výsadby nové zeleně minimálně za 2 miliony korun.

Psali jsme: Moravskoslezský kraj: Krajský cyklistický tým vyšlapal první místo pro Gábinu Moravskoslezský kraj: Lidem budou sloužit další Senior Pointy Hejtman Vondrák: Kraj o památky pečuje, každou investici ale musí pečlivě zvažovat Moravskoslezský kraj: Zaměstnanci vyrazili do práce bez aut

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva