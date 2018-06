Do Čakovického parku se nastěhují majitelé nových bytů, čeká je energeticky úsporné bydlení

Žádná řízená vzduchotechnika, žádné technologie náchylné k poruchám a náročné na servis. Jen striktní dodržování technologických postupů a kvality. To je způsob, jakým společnost NG Real Estate dosáhla u nových bytů v projektu Čakovický park označení energetickým štítkem B, tedy „velmi úsporné“.

„Byla by škoda, kdyby si majitelé bytů nemohli otevřít okno v prostředí s nejlepšími rozptylovými podmínkami v Praze,“ říká Šárka Kloučková z obchodního oddělení společnosti.

Jde především o zesílení tepelných izolací pláště budov, zvýšení izolace v krovu, nebo osazení oken izolačními trojskly. Oproti běžnému standardu „C“ se tak ušetří třetina energie.

První takové byty začal NG Real Estate nabízet v srpnu 2016. Jejich výstavba začala na podzim téhož roku. Prvních 27 bytů v objektu B – Bazalka převezmou majitelé letos v létě.

„Kolaudační souhlas jsme získali začátkem dubna,“ upřesňuje Šárka Kloučková. „Ještě do konce roku zkolaudujeme také dům A - Azalku s 52 byty, samozřejmě rovněž s energetickým štítkem B“ dodává.

V obou objektech jsou k dispozici byty od 1+kk do 4+kk a výměře od 33 do 103 m². Nejmenší byty nejčastěji kupují takzvaní singles, tedy lidé žijící samostatně bez partnera. Ti historicky tvoří celou polovinu klientů NG Real Estate. Největší 5+kk s podlahovou plochou přes 10 metrů a osmdesátimetrovou terasovou jsou naopak vhodné i pro rodiny s více dětmi. Za uplynulých pět let společnost prodala na 700 bytů.

Psali jsme: Ekologickou moderní novostavbu si můžete prohlédnout v Potštátě v sobotu Arnika: Pražská sídliště možná zůstanou navždy noclehárnami Jiří Pospíšil a Hana Marvanová, lídři TOP 09 a STAN: Pražané trpí vysokými cenami bytů. Musí se stěhovat na venkov, je třeba zasáhnout Pro Pražany nastává nejhorší volební období od roku 1990, obává se starosta Prahy 18

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: komerční tisková zpráva