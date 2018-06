EAPN ČR: V rámci kampaně proti chudobě do Česka zavítá speciální autobus, řešit se budou i dluhy

Kampaň startuje v České republice 16. června, kdy na naše území přijede autobus, který se stane do 21. června centrem zajímavých programů a místem pro diskuzi s lidmi. Cílem akce je dostat do povědomí veřejnosti právo každého na důstojný minimální příjem. “Kampaní chceme ukázat, že důstojný minimální příjem má být základem každého sociálního systému,” popisuje předseda Evropské sítě proti chudobě ČR Karel Schwarz. Kampaň je celoevropská. Autobusy projedou různými trasami přes 32 evropských zemí. V Česku budou zastávky tři - 17. a 18. června v Ostravě, 19. a 20. června v Praze a 21. června na hradu Hartenberg na Sokolovsku, kde navštíví projekt podporující lidi s nízkými příjmy.

Kampaň si klade i další cíle, například otevřít debatu o novele zákona o pomoci v hmotné nouzi, která vstoupila v platnost v loňském roce. Podle Evropské sítě proti chudobě (EAPN) chudým nepomáhá a naopak je tlačí do situace, aby si co nejrychleji našli třeba i nedůstojnou práci. To v konečném důsledku znamená, že se lidé opět vracejí do stavu, kdy jsou závislí na dávkách od státu. Tyto závěry vyplývají z nejnovější studie, kterou Evropská síť proti chudobě nechala zpracovat, a s jejímiž zjištěními kampaň seznámí jak politiky, tak nejširší veřejnost.

„V České republice žije více jak jeden milion lidí na hranici chudoby a nedostatečných příjmů. My těmto lidem chceme zajistit důstojný minimální příjem. Nejde o to, že člověk bez svého přičinění obdrží nějakou částku. Jde o to, aby příjem byl přiměřený k jeho životním nákladům. To podle nás však novela zákona o pomoci v hmotné nouzi nereflektovala. Výsledky studie představíme v rámci celoevropské kampaně na podporu důstojných životních podmínek a budeme debatovat s politiky o změnách systému,“ říká předseda Schwarz.

Jako změnu by EAPN mimo jiné uvítala stanovení jiných podmínek při výkonu veřejné služby. V novele zejména nesouhlasí se znovuzavedením vlivu veřejné služby na výši dávek. Také poukazuje na to, že mnoho nabídek na veřejné práce, které by lidé po šesti měsících pobírání dávek měli vykonávat, nejsou zveřejněné, protože to úřady práce dělat nemusí. Podle údajů Českého statistického úřadu v únoru letošního roku úřady práce evidovaly více jak 12 tisíc volných míst ve veřejné službě. Zúčastnilo se jich ale pouze něco málo přes 4,5 tisíce lidí.

„Chceme, aby zájemcům byla nabízena taková místa, která odpovídají jejich možnostem a kvalifikaci. Pouze tak se vymaní ze závislosti na státních dávkách. Data Českého statistického úřadu o počtu obsazených míst ve veřejné službě potvrzují, že se moc nepotkává nabídka práce s poptávkou zájemců a s tím je potřeba něco dělat. Nepodporujeme to, aby dávka klesla, pokud dotyčnému okolnosti neumožňují (zejména oprávněné zdravotní důvody) veřejnou práci vykonávat,“ vysvětluje předseda Schwarz.

autor: Tisková zpráva