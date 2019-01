ERV Evropská pojišťovna: Každý čtvrtý Čech se na horách v zahraničí někdy zranil

Lyžování je podle statistik nejrizikovějším sportem. Každý třetí úraz z lyží je vážný, na snowboardu je to dokonce 55 % případů.

Pojišťovny každoročně řeší tisíce případů zranění z hor. 9 z 10 Čechů si tato rizika uvědomuje a do zahraničí nevyrazí bez cestovního pojištění, vyplývá to z průzkumu společnosti NMS pro ERV Evropskou pojišťovnu.

Celých 90 % lidí, kteří jezdí na hory do zahraničí, se nechce spoléhat pouze na Evropský průkaz zdravotního pojištění, tzv. EHIC kartu a zřizuje si komerční připojištění. Pouze 1 % se domnívá, že si díky průkazu nemusí komerční pojištění kupovat a 8 %, že bude ošetřeno v kterékoli nemocnici v EU zdarma. „Z průzkumu i našich interních dat je patrné, že si Češi konečně uvědomují, že nemá smysl vyrazit do zahraničí bez cestovního pojištění a spoléhat pouze na EHIC kartu. Horší situaci ale bohužel stále sledujeme u pojištění k platebním kartám,“ říká Vlastimil Divoký, manažer marketingu a komunikace ERV Evropské pojišťovny. Podle průzkumu totiž pouze jedna třetina Čechů nespoléhá na pojištění k platební kartě. Naopak téměř 20 % lidí se domnívá, že se jedná o dobrou a finančně výhodnou službu. „U pojištění k platebním kartám je velmi důležité, aby si lidé předem zjistili, jaké cestovní pojištění ke kartě mají, a prověřili si výši limitů spojených s případným ošetřením. Často se stává, že tento druh pojištění nekryje případné stornopoplatky a náklady na škody způsobené třetím osobám, které dosahují statisícových částek,“ říká Vlastimil Divoký.

Jak Češi při úrazech na horách postupují?

Pokud na horách v zahraničí dojde ke zranění, 65 % Čechů se zachová správně, spojí se s asistenční službou pojišťovny a následně jedná dle jejích rad. Čtvrtina lidí se vydá na vlastní pěst do místní nemocnice nebo zkontaktuje lokální horskou a záchrannou službu. „Na naše klienty vždy apelujeme, aby nejprve kontaktovali asistenční službu, která poskytne dohled nad celým případem a zajistí ten nejvhodnější postup. Pokud je člověk v akutním ohrožení života, pak je nejvhodnější okamžitě kontaktovat místní záchranku a až následně se spojit a asistenčním střediskem,“ říká Vlastimil Divoký,

Z průzkumu také vyplývá že 8 % lidí by se obrátilo na svého ošetřujícího lékaře v ČR s dotazem, jak situaci řešit. „Takový postup nedoporučujeme, jelikož ošetřující lékař v ČR většinou nezná místní prostředí, ve kterém se pacient v zahraničí nachází, ani lokální kvalitu zdravotní péče,“ dodává Vlastimil Divoký.

Kde najít kontakt na asistenční službu?

65 % Čechů spoléhá, že má číslo na asistenci na kartičce od pojišťovny. Každý pátý by se podíval na smlouvu. Pouze 14 % těch, kteří jezdí na hory do ciziny, má číslo uložené v mobilu. Klienti ERV Evropské pojišťovny však mohou využít mobilní aplikaci, ve které naleznou kartičku pojištění, pojistnou smlouvu i všechny důležité kontakty. Jediným tlačítkem se také mohou obratem spojit s asistenční službou a do trezoru dokumentů si uložit veškeré osobní i cestovní doklady.

