MHMP: Praha je o krok blíže vybudování nového parku na Maninách

24.11.2025 13:33 | Tisková zpráva

Rada hl. m. Prahy na úterním jednání schválila uzavření smlouvy k projektu Park Maniny s dodavatelem, který zajistí projektové dokumentace, inženýrskou činnost, autorský dozor a vedle toho také projekt krajinářských úprav. Konkrétně se jedná o etapy označované jako Příprava území a parkové úpravy podél ulice Rohanský ostrov (0004), Parkové úpravy střed (0005) a Parkové úpravy pobřežní části (0006).

Foto: Hans Štembera
Popisek: Budova Nové radnice, sídla pražského magistrátu

„Nový park přinese zvýšení protipovodňové ochrany, ale také zpřístupní řeku obyvatelům Karlína i celého města. Stane se významným celoměstským parkem, který nabídne prostor pro odpočinek, setkávání i kontakt s vodou,“ řekl Petr Hlaváček, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast územního a strategického rozvoje.

„Park Maniny není jen o zeleni a veřejném prostoru. Úpravy se týkají i záplavového území, což vyžaduje odpovědný přístup ke krajině i ochraně před povodněmi,“ uvedl Michal Hroza, radní hl. m. Prahy pro oblast infrastruktury.

„Dlouho zanedbaná zeleň v Praze 8 se již brzy začne měnit a sloužit občanům Prahy k rekreaci. Jedná se o tzv. povodňový park, ve kterém se počítá s možností eventuálního zatopení. Podle toho jsou také navrhovány jednotlivé funkce od ryze přírodní až po standardní parkovou s rekreačními prvky,“ sdělila náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro životní prostředí a klimatický plán Jana Komrsková.

Záměr uskutečnit veřejnou zakázku s názvem Park Maniny a Koncepce Rohanského a Libeňského ostrova schválila pražská rada už v dubnu 2022. V září následujícího roku pak bylo rozhodnuto o výběru dodavatele této veřejné zakázky, kterým se stal tým odborníků kolem architekta Michala Fišera. Po dalších krocích v projektu nyní pražští radní schválili smlouvu s vybraným dodavatelem.

Předmětem plnění této smlouvy je připravit podklady pro realizaci stavby nazvané Park Maniny a stavbu podle těchto podkladů zrealizovat, konkrétně se jedná o etapy Příprava území a parkové úpravy podél ulice Rohanský ostrov (0004), Parkové úpravy střed (0005) a Parkové úpravy pobřežní části (0006). Cílem je tedy vyhotovení a projednání dokumentace pro územní rozhodnutí na etapu 0004, dokumentace záměru pro etapy 0005 a 0006 a vypracování dokumentace pro výběr zhotovitele i výkon autorského dozoru pro všechny etapy stavby. Cena za zhotovení díla v rozsahu předmětu této smlouvy je stanovena ve výši 31 592 000 korun bez DPH.

Pražští radní vedle toho schválili i navazující smlouvu, jejímž smyslem je připravit podklady pro realizaci krajinářských úprav chystaného Parku Maniny. Předmět plnění se tedy skládá z vyhotovení a projednání Studie architektonicko-krajinářských úprav, dokumentace projektu krajinářských úprav a dokumentace pro provádění stavby (krajinářských úprav) pro všechny tři etapy projektu. Cena za požadované práce je v tomto případě ve výši 12 913 200 korun bez DPH.

Projekt Parku Maniny je významnou součástí plánované nové podoby Rohanského ostrova. Jeho smyslem je nejen rozšířit a kultivovat síť městských parků v Praze, ale bude plnit i roli protipovodňové ochrany města.

