„Znáte horší ponížení?“ Holec tuší, co může potkat Fialu. Kvůli Pavlovi

Po zformování koalice ANO, SPD a Motoristé sobě se tato nová politická síla začíná fakticky ujímat i státního rozpočtu a dalších klíčových státních záležitostí. Jak upozorňuje komentátor Petr Holec na svých webových stránkách, „nová koalice ANO, SPD a Motoristé už začala vládnout i bez prezidenta, jak vidíme právě se státním rozpočtem“. Ačkoliv prezident Petr Pavel stále neustupuje a nevyhověl jmenování nové vlády, jeho nečinnost může přivést zemi do krizové politické situace. Pokud Pavel neumožní jmenování vlády Andreje Babiše, mohl by se stát podle Holce svědkem vzniku neformálního „dvojvládí“, kde bude jedna vláda v demisi, která „ztratila většinu ve sněmovně“, a druhá, která začne vládnout ze sněmovny.
A to by byl podle Holce „bizar hodný banánových zemí“. „Jen s naším mrazem a sněhem. A kvůli vzdoru Pavla by přišel v nejhorší možný čas, kdy Česko potřebuje normální vládu, protože ta v demisi se s mocí loučí fialovsky nenormálním stylem. Takovým africkým, řekněme. Tou „normální“ vládou logicky myslím premiéra a vládu jmenovanou prezidentem, jak se o tom píše v Ústavě – jestli o ní na Hradě někdy slyšeli. Tedy „ústavní“ vládu s důvěrou sněmovny, což k ústavní parlamentní demokracii typu Česka tak nějak patří, dokud si to ovšem někdo s méně demokratickou osobní minulostí nezačne z příkazů svých investorů vykládat jinak,“ naznačuje Holec.
Ten ve svém komentáři dále varuje, že pokud se prezident Pavel nehodlá vzdát svého odporu a nepustí Babiše k moci, „můžeme skončit s vládou v demisi, která ale není schopná vládnout, protože ve volbách ztratila většinu ve sněmovně“. Ta většina nyní přitom patří Babišově nové koalici, která se díky ní může začít chovat jako faktická vláda, „která prostě může začít plnit svůj program běžným schvalováním nových zákonů“.
„Pavel by pak byl něco jaký „nahý král“, což už je vlastně dávno. A Fiala v demisi by de facto byl premiérem Babišova programu. Znáte horší ponížení?“ baví se Holec.
„Podle něj? Samozřejmě, že jde o jasné nabádání k banánovému ústavnímu puči, protože český prezident prostě nemůže svévolně odvolat premiéra a vládu. Tečka!“ odmítá Holec rázně takový výklad.
Zároveň komentátor upozorňuje na ironii, že právě tohle nyní začal ve vší vážnosti šířit „ústavní právník Jan Kudrna, který ovšem to samé razantně a správně popíral, když chtěl odvolání vlády Fialy po exprezidentovi Miloši Zemanovi „Václavák“, kde na to lidi dokonce naivně podepisovali nesmyslnou petici. Tady krásně vidíte, jaké jsou i ústavní právníci pevné charaktery. A taky proč je tak snadné někoho „ústavně“ poslat na šibenici, když je zrovna třeba, jak by řekl Fiala“, ukazuje tím Holec na snadnost, s jakou se některé politické kroky mění podle aktuální potřeby.
„Nová koalice může celkem silně vládnout i navzdory prezidentovi, jehož vlastní vláda právě prohrála volby,“ uzavírá Holec. I přesto, že by tento stav mohl být krátkodobým řešením, varuje, že „i proto by měl Pavel svůj pokus o ústavní puč na přání hradních investorů ukončit právě teď“. Jinak by podle něj Česko čekala politická krize, která by mohla zemi poškodit na dlouhou dobu.
autor: Karel Výborný