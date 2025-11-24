Komrsková (Piráti): Vedení Prahy 10 neřeší rozvoj, jen rozprodej

Vedení Prahy 10 neřeší rozvoj, jen rozprodej. O městských bytech, škole nebo kulturním centru v areálu bývalé radnice vůbec neuvažuje. Jediné, co je na stole, je prodej.
Minulý čtvrtek na Zastupitelstvu hlavního města bylo projednání přerušeno. Proč? Protože vedení Prahy 10 NEMÁ připravenou žádnou variantu B. Žádný návrh trvalého sídla pro radnici pro 119 000 obyvatel.
Další pokus zbavit se strategického městského majetku má teď na chvíli stopku. Další jednání proběhne 11.12. na ZHMP. Jsem zvědavá, jestli se bude chtít starosta Valovič (ODS) bavit i s opozicí, jak mu doporučoval i pan radní Kovářík.
Ing. Jana Komrsková
