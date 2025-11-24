Senátorka Kovářová: Ukrajinští uprchlíci? Kdo se uživí, ať tu zůstane

25.11.2025 8:02 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k ukrajinským uprchlíkům.

Senátorka Kovářová: Ukrajinští uprchlíci? Kdo se uživí, ať tu zůstane
Foto: Hans Štembera
Popisek: Daniela Kovářová

Můžeme se na věc dívat sobecky, nebo také s pochopením pro vylidněnou Ukrajinu, i když ta se masově vylidňovala už před válkou, a dokonce už před převratem v roce 2014. Pro Českou republiku by bylo výhodné, kdyby u nás zůstali ti poctivější a pracovitější Ukrajinci. Není ale nástroj, jak je odlišit od těch druhých. Ti poctiví a pracovití budou potřeba především na Ukrajině. Ztráta možná dvaceti milionů lidí je pro Ukrajinu snad nevratnější tragédií než přímé důsledky války. Naše úřady navíc neumějí odlišit poctivého migranta od těch, kdo sem přišli jen za sociálními dávkami nebo aby se zapojili do zde již zakořeněných ukrajinských kriminálních struktur. Toto rozlišení neumí žádná vláda. Proto jakmile válečný konflikt na Ukrajině skončí, měla by skončit i dočasná ochrana a sociální výhody, které ČR migrantům u Ukrajiny poskytuje. Kdo se uživí, ať tu zůstane. I když ve své vlasti bude chybět.

Odpověď na dotaz z medií, jaký postoj by ČR měla ve chvíli dosažení míru na Ukrajině zaujmout k ukrajinským uprchlíkům, kteří zde získali dočasnou ochranu a sociální podporu, a zda by bylo dobře, aby se vrátili zpět nebo tu zůstali.

JUDr. Daniela Kovářová

  • senátorka
Článek obsahuje štítky

Kovářová

