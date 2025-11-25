Evropané upravili mírový plán, Rusové ho odmítli

Ve švýcarské Ženevě probíhají jednání o ukončení ruské agrese na Ukrajině. Jde o jednání mezi americkou a kyjevskou delegací. Za druhou zmíněnou stojí i lídři EU. Americký prezident Donald Trump naznačil, že v jednáních došlo k posunu.
„Je opravdu možné, že se v mírových jednáních mezi Ruskem a Ukrajinou dosahuje velkého pokroku??? Nevěřte tomu, dokud to neuvidíte, ale možná se právě děje něco dobrého,“ naznačil na své sociální síti Truth Social.
Mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová naznačila, že zbývá několik sporných bodů, ale „jsme si jisti, že se nám je podaří vyřešit“. Citovala ji agentura Reuters.
Ruská strana upravený mírový plán odmítá.
Bojíte se, že Andrej Babiš jako premiér okrade stát ve svůj prospěch?
Anketa
Bojíte se, že Andrej Babiš jako premiér okrade stát ve svůj prospěch?
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj svým spoluobčanům oznámil, že mírový plán nyní obsahuje „správné body“, ale bude třeba o něm dál diskutovat.
„Vážíme si toho, že většina světa je připravena nám pomoci a že americká strana k tomu přistupuje konstruktivně. … Už jsem hovořil s prezidenty Finska a Litvy, s předsedou Evropské rady a s premiéry Norska a Španělska. Děkuji jim všem za jejich jasnou a upřímnou podporu – za všechny informace, které nám pomáhají. Ukrajina není sama, a to je důležité,“ zdůraznil Zelenskyj s tím, že s prezidentem USA Trumpem bude třeba projednat i citlivé otázky, a to tak, aby Ukrajinci nakonec dostali důstojný mír. Své spoluobčany varoval, že Rusové se tento plán pokusí zmařit. „Především je tu zájem Ruska zmařit tuto příležitost k dohodě a prodloužit válku. … Jasně chápeme, s kým máme co do činění. … Tuto válku začalo Rusko a je to Rusko, kdo ji musí ukončit. Vytváříme pro to nezbytné podmínky dialogem s našimi partnery,“ pravil Zelenskyj.
Líbí se vám, jak jsou v Praze pojímány oslavy 17. listopadu?
Anketa
Líbí se vám, jak jsou v Praze pojímány oslavy 17. listopadu?
Polský premiér Donald Tusk uvedl, že žádná dohoda nesmí oslabit Ukrajinu ani Evropu. „Je to delikátní záležitost, protože nikdo nechce odradit Američany a prezidenta Trumpa od toho, aby v tomto procesu měl Spojené státy na své straně.“
Server listu Financial Times uvedl, že původní Trumpův plán Evropany bezmála vyděsil. „Americký mírový plán vypracovaný s ruským přispěním spustil zběsilou evropskou akci,“ napsal k tomu server listu.
„Tento mírový plán by měl důsledky, které sahají daleko za hranice Ukrajiny a mohly by nás pronásledovat ještě dlouho,“ řekl vysoce postavený evropský diplomat.
V době, kdy v pondělí v Ženevě pokračovaly rozhovory mezi americkými, ukrajinskými a evropskými představiteli o vylepšení washingtonského návrhu, se vedoucí představitelé EU zúčastnili narychlo uspořádané videokonference, aby zhodnotili pokrok a zdůraznili, co je v sázce. „Jde o bezpečnost celého našeho kontinentu, nyní i v budoucnu,“ uvedla po schůzce předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.
Německý kancléř Friedrich Merz to nazval „osudovým okamžikem“ pro Evropu.
Podle serveru Kyiv Post se však teď jednání o míru fakticky zastavila a žádné jednání mezi Zelenským a Trumpem se momentálně nechystá.
Norbert Röttgen, vysoce postavený německý poslanec, uvedl, že Berlín byl po zveřejnění washingtonského plánu „v šoku“. I kdyby USA plán drasticky pozměnily, aby lépe chránily zájmy Ukrajiny, „Evropané nyní mají zkušenost, že se na Ameriku nemohou spoléhat, což je od konce druhé světové války nové,“ řekl a dodal: „Žijeme v novém světě.“
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
válka na Ukrajině
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
autor: Miloš Polák