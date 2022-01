Ekolamp: Ochota recyklovat světelný elektroodpad se zvyšuje

reklama

Nejaktivnější ve sběru jsou Jihočeši, Olomoučané a Středočeši, s elektroodpadem jsou ochotni urazit přes 1700 metrů. Jen zlomek této vzdálenosti překonají lidé v kraji Královéhradeckém a Pardubickém.

K recyklaci se do speciální sběrné nádoby odevzdávají všechny světelné zdroje: kompaktní a trubicové zářivky, výbojky, přímo žhavené, halogenové i LED žárovky.

Ochota Čechů recyklovat světelné zdroje se zvyšuje. Do sběrného místa by s vysloužilou kompaktní zářivkou, LED či přímo žhavenou žárovkou ušli 1069 metrů: To je o 140 metrů více než v předchozím roce a o 300 metrů více než v roce 2019. Ze stávajících sběrných míst lidé preferují prodejny elektro, supermarkety a sběrné dvory. Vyplývá to z aktuálního průzkumu společnosti EKOLAMP, který proběhl mezi 1204 respondenty.

Ekologické chování lidí se v jednotlivých regionech zásadně liší: „Nejaktivnější jsou lidé z Jihočeského, Olomouckého a Středočeského kraje, kde jsou ochotni urazit do sběrného místa skoro dva kilometry. Naopak zlomek této vzdálenosti jsou ochotni překonat lidé v kraji Královéhradeckém, Pardubickém či Ústeckém,“ shrnuje Zuzana Adamcová, zástupkyně kolektivního systému EKOLAMP, který zajišťuje zpětný odběr a recyklaci vysloužilých světelných zdrojů a dalších elektrozařízení.

Rozdíly mezi jednotlivými kraji ovlivňují tři hlavní faktory. „Prvním je ochota obyvatel zapojit se do systému zpětného odběru. To souvisí s jejich hodnotami a ekologickým smýšlením. Druhým je hustota obcí v regionu a třetím ochota obyvatel dojíždět. Ta je dána dostupností občanské vybavenosti, na kterou jsou zvyklí. Zatímco pro člověka z města je kilometr daleko, pro obyvatele vesnice to není nic,“ vysvětluje Zuzana Adamcová.

Světelné zdroje patří do speciální sběrné nádoby

Vysloužilé světelné zdroje je třeba ekologicky recyklovat, proto se odevzdávají výhradně do speciálních sběrných nádob na světelné zdroje a nikoli do kontejneru na vysloužilá elektrozařízení. „Důvodem je jejich křehkost, například kompaktní zářivky by se mohly mezi ostatním elektroodpadem rozbít a tím uvolnit do okolí toxickou rtuť, kterou zářivky v malém množství obsahují,“ vysvětluje Zuzana Adamcová.

Všechny vysloužilé žárovky bez rozdílu typu lze odevzdat ve sběrných dvorech obcí, v obchodech s elektrem či u prodejců světelných zdrojů. „Malé sběrné nádoby jsou také často rozmístěny v supermarketech i nákupních centrech nebo na obecních a městských úřadech,“ doplňuje Zuzana Adamcová. Nejbližší sběrné místo je možné dohledat na www.ekolamp.cz.

Od loňského roku se v České republice k recyklaci odevzdávají i wolframové a halogenové žárovky. Protože jsou stále často využívány, je to rozhodně krok správným směrem. „Čím víc odpadu se zrecykluje a neskončí na skládce, tím lépe. Navíc už spotřebitel nemusí řešit, které světelné zdroje patří k recyklaci a které ne,“ dodává Zuzana Adamcová ze společnosti Ekolamp.

Recyklační příspěvek na účtenkách

Za službu recyklace zakoupeného elektrozařízení spotřebitel platí již při jeho nákupu. Výše příspěvku na recyklaci se odvíjí od typu či velikosti elektrozařízení a záleží zejména na tom, jak nákladná je jeho recyklace. Příspěvek na recyklaci však odráží i mnohé další činnosti – vytváření sběrné sítě, svoz elektrozařízení do recyklačních firem a rovněž osvětu.

Prodejci jsou na účtence povinni výši recyklačního příspěvku uvádět. „Spotřebitelé se tak hned při nákupu dozvědí, kolik za službu recyklace platí. To může řadu z nich motivovat k ekologickému chování,“ uzavírá Zuzana Adamcová.

