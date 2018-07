FNUSA: Po umělé lopatce další unikátní operace svatoanenských ortopedů

„Pacientovi byly odstraněny více neždvě třetiny stehenní kosti pro rozsáhlý vzácný nádor. Vyvstal problém, jak kost nahradit. Možností byla náhrada štěpem, který v případě dlouhé kosti podléhá nekróze, nebo dříkovou endoprotézou, která by se těžko ve zbytku stehenní kosti zachytila, protože by neměla dostatek kotvení,“ přiblížil průběh operace MUDr. Tomáš Tomáš, Ph.D., přednosta I. ortopedické kliniky FNUSA.

Po zvážení všech pro a proti svatoanenští ortopedi zvolili způsob, který by měl pacientovi zajistit plnohodnotný pohyb končetiny bez dalších možných komplikací. „Ukotvení dříkové endoprotézy nebylo možné právě proto, že stehenní kosti zůstal jen kousek a časem by došlo k jejímu uvolnění, neboť je v tomto místě vyvíjen na kost velký tlak. Rozhodli jsme se použít tzv. Compress systém, kde se aktivní část endoprotézy přitáhne ke kosti speciálním kompresáriem, tím se kost aktivuje k buněčné proliferaci, tzn. že kost doroste k části endoprotézy, která je vybavena speciálním povrchem,“ doplnil přednosta Tomáš. Viz snímek na konci tiskové zprávy.

Jednalo se o implantát, který nebyl dosud v ČR použit. Dříve by zřejmě byl zvolen způsob totální náhrady femuru, tzn. odstranění celé stehenní kosti vč. kolenního a kyčelního kloubu.

I. ortopedická klinika FNUSA byla založena v roce 1933 (letos slaví 85 let) nejen jako první ortopedická klinika, ale jako první ortopedické pracoviště na Moravě vůbec. Nosným programem kliniky je komplexní terapie nádorů kostí, kloubů a měkkých tkání s důrazem na multidisciplinární přístup. V rámci komise pro muskulosketální tumory spolupracuje svatoanenská ortopedie s MOÚ a FN Brno. Spádovým územím je celá Morava, východní a jižní Čechy. V současné době má klinika 77 lůžek, 4 oddělení a jednotku intenzivní péče, 4 operační sály, kde provede cca 2500 operací ročně. Klinika je držitelem certifikátů pro výuku operací některých kloubních náhrad pro ČR, střední a východní Evropu a Asii.

autor: Tisková zpráva