FNUSA se připojuje k Týdnu rizik malnutrice

Malnutrice neboli podvýživa negativně ovlivňuje celkový zdravotní stav, komplikuje léčbu a v krajních případech může ohrozit i život. Na nutnost včasného rozpoznání nyní upozorňuje celonárodní kampaň Týden rizik malnutrice, která letos probíhá od 10. do 16. listopadu.
Osvětová iniciativa je součástí celosvětového projektu Malnutrition Awareness Week a v České republice ji pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR pořádá Aliance pro nutriční péči, o.p.s., ve spolupráci se Společností pro klinickou výživu a intenzivní metabolickou péči.
Cílem kampaně je upozornit na to, že malnutrice je vážným a často podceňovaným problémem, který zhoršuje průběh léčby, prodlužuje hospitalizaci, snižuje soběstačnost a kvalitu života pacientů. Podle odhadů dosahují náklady spojené s následky malnutrice v Česku 90–100 miliard korun ročně.
Riziko lze včas odhalit a účinně řešit
Malnutrici lze předejít i účinně léčit, pokud se včas rozpoznají její projevy a pacienti využijí možnosti nutričního screeningu a odborné péče. S problematikou pomáhají lékaři nutricionisté a klinické nutriční terapeutky, které ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně dlouhodobě zajišťují komplexní nutriční péči pro hospitalizované i ambulantní pacienty.
Pacientů s rizikem malnutrice je ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně kolem dvaceti procent. „Nejvíce ohrožení jsou geriatričtí pacienti, pacienti s nádorovým onemocněním a pacienti po chirurgickém zákroku,“ doplňuje vedoucí nutriční terapeutka Oddělení léčebné výživy Mgr. Bc. Alena Mottlová, Ph.D. Spolu s kolegyněmi se snaží také zvyšovat povědomí o riziku malnutrice mezi personálem nemocnice, například pro nově přijaté zdravotní sestry pořádají povinné školení Nutriční proces ve FNUSA.
Na webu ZDE najdou zájemci ověřené informace o výživě při různých onemocněních, praktické rady, kalkulačku rizika malnutrice i kontakty na specializované nutriční ambulance po celé České republice. Stránky slouží jak laické veřejnosti, tak zdravotníkům, kteří zde najdou metodické postupy a doporučení pro diagnostiku i léčbu poruch výživy.
autor: Tisková zpráva