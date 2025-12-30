Svobodní: Současný zákon je plný zbytečné byrokracie

30.12.2025 17:17 | Monitoring
autor: PV

Komentář na veřejném facebookovém profilu strany k současnému služebnímu zákonu

Svobodní: Současný zákon je plný zbytečné byrokracie
Foto: Svobodní
Popisek: Svobodní

Skvělá zpráva z Poslanecké sněmovny: Náš předseda Libor Vondráček společně s dalšími třemi poslanci (Radek Vondráček a Zuzana Ožanová z ANO, Renata Vesecká z Motoristů) předložil návrh na zrušení zastaralého služebního zákona a nahrazení ho novým, stručnějším zákonem o státních zaměstnancích.

Tento krok umožní rychlejší úspory ve státní správě, zejména díky nastupující digitalizaci, která zefektivní celý systém. Proč je to tak důležité? Současný zákon je plný zbytečné byrokracie, která brzdí výběr i propouštění zaměstnanců.

Nový zákon přinese:

Pružnější nabírání a propouštění:
Méně administrativní zátěže, rychlejší přizpůsobení potřebám státu – to znamená úspory času i peněz pro daňové poplatníky!

Efektivní systemizace
Zrušení zdlouhavého "postavení mimo službu", které často končilo jen vyplácením odbytného a zbytečnými náklady. Teď bude proces hospodárnější a rychlejší.

Přiblížení k soukromému sektoru:
Pracovní poměr státních zaměstnanců bude flexibilnější, s možností výpovědi za nevyhovující výsledky – to pomůže přitáhnout odborníky z praxe a zlepšit kvalitu služeb pro občany.

Depolitizace státní správy:
Úředníci nebudou smět být členy politických stran, což zajistí větší nestrannost a profesionálnost – krok k opravdovému oddělení politiky od administrativy.

Podpora digitalizace:
Nový zákon reaguje na hospodářský vývoj a moderní technologie, aby stát fungoval efektivněji pro nás všechny.

Toto je další důkaz, že Svobodní bojují za štíhlejší stát, méně byrokracie a více svobody pro občany.

Svobodní

  • Svobodní
