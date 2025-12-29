Zoo Zlín poprvé v historii přivítala osm set tisícího návštěvníka

Událo se tak poprvé v téměř osmdesátileté historii zahrady. Jubilejním návštěvníkem se stal pan Josef Doležal, který do zlínské zoo zavítal s manželkou Hanou a početnou rodinou z Klečůvky u Zlína. Pro zlínskou zoo je to naprosto mimořádný úspěch, proto dárky pro 800 000. návštěvníka byly mimořádné.
Pan Doležal s manželkou Hanou získal víkendový pobyt ve Spa hotelu Lanterna ve Velkých Karlovicích, který věnoval partner Zoo Zlín, Resort Valachy. „Rádi jsme přijali oslovení Zoo Zlín a jubilejnímu 800 000. návštěvníkovi věnovali dárkový poukaz na třídenní wellness pobyt v Resortu Valachy. Věříme, že pobyt v srdci beskydské přírody bude krásnou odměnou a příležitostí k odpočinku, moc panu Doležalovi a jeho manželce gratulujeme,“ popřála přímo v Zoo Zlín ekonomická ředitelka společnosti HP Tronic Alena Dujková. Zoo Zlín jubilejnímu návštěvníkovi věnovala roční kartu Zoo Zlín Family, dárkové předměty a také plyšáky pro vnoučata.
Doležalovi měli ze všech dárků velkou radost. „Zlínskou zoo opravdu milujeme, několikrát ročně k vám chodíme, jsme tu moc rádi. A 25. prosince, to je taková naše rodinná tradice, vždy celá početná rodina Doležalova se tady u vás sejde a projdeme celý areál. Že očekáváte 800 000. návštěvníka, to jsem vůbec nevěděl. O to větší je to pro nás překvapení. Za celý život jsme nikdy nic nevyhráli, toto je naše první výhra, a rovnou tak krásná. Opravdu moc, moc vám děkujeme,“ popsal své první dojmy Josef Doležal. Jak ale vzápětí prozradil, velký podíl na získání titulu 800 000. návštěvníka měla jeho čtyři vnoučata.
„Při příjezdu do zoo vnoučata ihned zamířila do obchodu s plyšáky, museli jsme celý obchod projít a podívat se na nějaký ten dárek. A pak jsme s manželkou vyšli ven, že už na všechny počkáme za vstupem. A vlastně právě to rozhodlo, že jsme prošli turnikety v ten správný čas. Na dnešní den nikdy nezapomeneme, budete mít v nás věrné návštěvníky,“ dodal Josef Doležal.
„Rok 2025 je pro Zoo Zlín skutečně výjimečný. Blahopřeji panu ředitelovi a všem zaměstnancům zlínské zoo k dosažení tak výjimečného úspěchu. Děkuji i všem, kteří v zoo a jejím okolí zajišťují služby pro návštěvníky a občanům žijících v okolí zoo za toleranci. Z pozice zřizovatele a hlavního donátora zoo jsme hrdi na to, že naše zahrada dosáhla, a i překoná hranici 800 000 návštěvníků. Je to důkazem kvalitní práce našich chovatelů a atraktivity areálu. Děkuji všem návštěvníkům zlínské zoo, že jsou součástí našeho příběhu a přispívají k rozkvětu zoo,“ poblahopřál Jiří Korec, primátor města Zlína.
Zlínská zoo dlouhodobě patří mezi deset nejoblíbenějších turistických míst České republiky. „800 000 návštěvníků je pro nás naprosto fantastický úspěch. Každému návštěvníkovi, který k nám letos přišel, a ještě do konce roku 2025 přijde, děkuji za zájem a věrnost. Díky přízni návštěvníků, díky podpoře zřizovatele statutárního města Zlína, díky pomoci Zlínského kraje, partnerů a sponzorů je Zoo Zlín rok od roku krásnější a neustále se rozvíjí. Dnes díky vám všem zažíváme výjimečný den,“ poděkoval všem ředitel Zoo Zlín Roman Horský.
A zmínil také ještě jednu zajímavost. „600 000. návštěvníka jsme poprvé přivítali 25. října 2015 v 14.55 hod. Za sedm let, 16. října 2022 v 14.58 prošel branami 700 000. návštěvník. A 25. prosince 2025 v 10.14 k nám zavítal 800 000. návštěvník. Tak uvidíme, jaká čísla nám budoucnost přichystá. Věřím, že postupně budované Karibuni a další novinky nám v dosažení návštěvních úspěchů pomohou,“ doplnil Roman Horský.
