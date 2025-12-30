J. D. Vance příští americký prezident? Už se na tom pracuje

30.12.2025 15:18 | Monitoring
autor: Radek Kotas

Republikáni se začínají připravovat na volbu příštího amerického prezidenta a poohlížejí se, koho podpoří jako Trumpova následovníka. Silnou podporu již nyní získává nynější viceprezident J. D. Vance. Pro amerického viceprezidenta se vyjádřila také vlivná organizace Turning Point USA, založená zavražděným komentátorem Charliem Kirkem. Hodlá mu pomoci s kampaní.

J. D. Vance příští americký prezident? Už se na tom pracuje
Foto: Repro YouTube
Popisek: Americký viceprezident J.D. Vance na konferenci CPAC

Anketa

Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?

93%
4%
3%
hlasovalo: 19714 lidí
Současného viceprezidenta J. D. Vance podporuje podle průzkumů většina konzervativních voličů. Během konference organizace Turning Point USA její účastníci v 84 % zmínili, že by si přáli jako dalšího prezidenta právě jeho. Aktuálního šéfa americké diplomacie Marca Rubia jmenovalo 5 % a 3 % účastníků konference pak zmínila guvernéra Floridy Rona DeSantise.

Téměř tři roky před příštími prezidentskými volbami Vance získal také podporu vlivné organizace Turning Point USA, kterou vede vdova po zavražděném komentátorovi Charliem Kirkovi Erika Kirková.

Stanice NBC news poznamenává, že J. D. Vance sice ještě oficiálně neoznámil, že bude o nástupnictví prezidenta Donalda Trumpa usilovat, avšak klíčová část Trumpových podporovatelů se již za něj postavila.

Fotogalerie: - Ohlédnutí za rokem 2025

Starostové a nezávislí (STAN) se spustili sběr pod...
Tomio Okamura vidí za svým stíháním snahu Rakušana...
Mimořádná schůze Sněmovny k závěrečnému schvalován...
Politici i obyčejní lidé přišli uctít památku Jana...
Sněmovna schválila novelu, podle níž letos vzrosto...
Mimořádná schůze pražských zastupitelů s interpela...

Právě letos v září zavražděný komentátor a debatér Charlie Kirk a jeho organizace Turning Point USA, založená v roce 2012 s cílem zapojit mladé lidi do veřejného dění, poskytly Trumpově kampani v roce 2024 klíčovou podporu a řady organizace se podle Eriky Kirkové nadále rozrůstají i po atentátu na jejího muže.

V úvodním projevu na konferenci AmericaFest v arizonském Phoenixu Kirková oznámila, že jí vedená organizace má nyní již více než milion členů a 1400 zastoupení na amerických univerzitních kampusech. Po atentátu na Charlieho Kirka z 10. září se kromě dříve mladých voličů k organizaci začínají přidávat také starší podporovatelé.

Přestože Trump rád před novináři vtipkuje o možnosti, že bude kandidovat i na svůj třetí mandát, sám prohlašuje, že se ústava v dané věci zdá být jasná a bude tak muset prezidentský úřad přenechat někomu jinému. Vance Trump označuje za „velmi schopného“ a „nejpravděpodobnější“ volbu strany. „Odvádí skvělou práci a v tuto chvíli by byl pravděpodobně favoritem,“ řekl v srpnu na dotaz, zda by právě jeho viceprezident mohl usilovat o prezidentský úřad.

Fotogalerie: - No Trump day

Protest proti administrativě amerického prezidenta...
Protest proti administrativě amerického prezidenta...
Protest proti administrativě amerického prezidenta...
Protest proti administrativě amerického prezidenta...
Protest proti administrativě amerického prezidenta...
Protest proti administrativě amerického prezidenta...

Los Angels Times uvádí, že organizace Turning Point USA nyní již připravuje budování kampaně podporující Vance a poznamenává, že dřívější možný kandidát na prezidenta Rubio již také zmínil, že pokud bude jeho spolupracovník Vance kandidovat, nehodlá jít proti němu a naopak jej v jeho úsilí podpoří.

Průzkum CNN provedený začátkem prosince zjistil, že Vance má pro rok 2028 většinu republikánské podpory, a to 22 %, zatímco všichni ostatní potenciální kandidáti, jako Rubio a floridský guvernér Ron DeSantis, mají jen jednociferný počet hlasů. 64 % republikánských voličů je zatím nerozhodnuto.

Sám Vance na konferenci organizace  Turning Point USA vystoupil s projevem vyzývajícím Američany k jednotě a prohlásil, že by konzervativně smýšlející lidé „milující Ameriku“ měli zůstat spojeni bez ohledu na jejich barvu kůže či víru. Tvrdě se ohradil proti vlně antisemitismu a ohradil se proti komentátorovi Nicku Fuentesovi, který hovoří o „rasové čistotě“ a napadá Vance za to, že má děti s manželkou indického původu.

Fotogalerie: - Rozlučka s Trumpem

Loučení s prezidentským mandátem Donalda Trumpa v ...
Americké velvyslanectví v Praze
Loučení s prezidentským mandátem Donalda Trumpa v ...
Loučení s prezidentským mandátem Donalda Trumpa v ...
Loučení s prezidentským mandátem Donalda Trumpa v ...
Loučení s prezidentským mandátem Donalda Trumpa v ...

„Prezident Trump nevybudoval největší koalici v politice tím, že by své příznivce vedl k nekonečným a sebezničujícím testům čistoty,“ prohlásil Vance a dodal, že se ke konzervativcům může připojit jakýkoli Američan. „Nezajímá nás, jestli jste bílý nebo černý, bohatý nebo chudý, mladý nebo starý, venkovský nebo městský, kontroverzní, trochu nudný, nebo jste někde mezi,“ deklaroval a s odkazem na zavražděného Kirka podotkl, že mají mít na práci mnohem důležitější věci, než hádky mezi sebou. 

Psali jsme:

Šance na mír padly? Nová eskalace kolem Ukrajiny a Ruska
Drony nad Kremlem, přijdou následky, tvrdí Putin. Zelenskyj mluví o lhářích
Bezpečnostní záruky budou, jásal Zelenskyj. Trump nadšení krotil
Malá domů od Somálců. V Minnesotě mají Demokraté skandál

 

 

Zdroje:

https://https://www.latimes.com/politics/story/2025-12-28/gop-coalescing-behind-vance-as-trump-privately-dismisses-third-term-run

https://www.nbcnews.com/politics/jd-vance/vance-begins-lock-parts-maga-coalition-2028-turning-point-americafest-rcna250421

https://x.com/BlakeSNeff/status/2003170212368253244?s=20

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

USA , zahraničí , Spojené státy , Trump , Rubio , Vance , Kirk , Kirková , Turning Point USA , volby v USA 2028

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Souhlasíte, že by byl J. D. Vance vhodným kandidátem na amerického prezidenta?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
JUDr. Jindřich Rajchl byl položen dotaz

Neunáhlujme se a hodnoťme pana ministra Zůnu dle reálných skutků.

Vážně očekáváte, že ministr obrany Zůna bude něco jiného říkat do médií a něco jiného dělat? Neumím si představit jak nyní připraví vypovězení smlouvy o nákupu F35, zruší za Českou republiku zasílání munice na Ukrajinu, podpoří mírové snahy Maďarska, Slovenska, USA a dalších zemí, kdy a jak zruší ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Překyselený žaludek se dá napravit mávnutím proutkuPřekyselený žaludek se dá napravit mávnutím proutku Po padesátce se žije ženám mnohem lehčejiPo padesátce se žije ženám mnohem lehčeji

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

„Horší než rok 1936.“ Jan Veleba odhalil tichou hrozbu pro ČR

8:57 „Horší než rok 1936.“ Jan Veleba odhalil tichou hrozbu pro ČR

POHLED SELSKÝM ROZUMEM „Není přece normální, v dnešní politicky krajně nestabilní době, být závislý …