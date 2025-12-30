J. D. Vance příští americký prezident? Už se na tom pracuje

Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
Téměř tři roky před příštími prezidentskými volbami Vance získal také podporu vlivné organizace Turning Point USA, kterou vede vdova po zavražděném komentátorovi Charliem Kirkovi Erika Kirková.
Stanice NBC news poznamenává, že J. D. Vance sice ještě oficiálně neoznámil, že bude o nástupnictví prezidenta Donalda Trumpa usilovat, avšak klíčová část Trumpových podporovatelů se již za něj postavila.
Právě letos v září zavražděný komentátor a debatér Charlie Kirk a jeho organizace Turning Point USA, založená v roce 2012 s cílem zapojit mladé lidi do veřejného dění, poskytly Trumpově kampani v roce 2024 klíčovou podporu a řady organizace se podle Eriky Kirkové nadále rozrůstají i po atentátu na jejího muže.
V úvodním projevu na konferenci AmericaFest v arizonském Phoenixu Kirková oznámila, že jí vedená organizace má nyní již více než milion členů a 1400 zastoupení na amerických univerzitních kampusech. Po atentátu na Charlieho Kirka z 10. září se kromě dříve mladých voličů k organizaci začínají přidávat také starší podporovatelé.
Přestože Trump rád před novináři vtipkuje o možnosti, že bude kandidovat i na svůj třetí mandát, sám prohlašuje, že se ústava v dané věci zdá být jasná a bude tak muset prezidentský úřad přenechat někomu jinému. Vance Trump označuje za „velmi schopného“ a „nejpravděpodobnější“ volbu strany. „Odvádí skvělou práci a v tuto chvíli by byl pravděpodobně favoritem,“ řekl v srpnu na dotaz, zda by právě jeho viceprezident mohl usilovat o prezidentský úřad.
Los Angels Times uvádí, že organizace Turning Point USA nyní již připravuje budování kampaně podporující Vance a poznamenává, že dřívější možný kandidát na prezidenta Rubio již také zmínil, že pokud bude jeho spolupracovník Vance kandidovat, nehodlá jít proti němu a naopak jej v jeho úsilí podpoří.
Průzkum CNN provedený začátkem prosince zjistil, že Vance má pro rok 2028 většinu republikánské podpory, a to 22 %, zatímco všichni ostatní potenciální kandidáti, jako Rubio a floridský guvernér Ron DeSantis, mají jen jednociferný počet hlasů. 64 % republikánských voličů je zatím nerozhodnuto.
Sám Vance na konferenci organizace Turning Point USA vystoupil s projevem vyzývajícím Američany k jednotě a prohlásil, že by konzervativně smýšlející lidé „milující Ameriku“ měli zůstat spojeni bez ohledu na jejich barvu kůže či víru. Tvrdě se ohradil proti vlně antisemitismu a ohradil se proti komentátorovi Nicku Fuentesovi, který hovoří o „rasové čistotě“ a napadá Vance za to, že má děti s manželkou indického původu.
„Prezident Trump nevybudoval největší koalici v politice tím, že by své příznivce vedl k nekonečným a sebezničujícím testům čistoty,“ prohlásil Vance a dodal, že se ke konzervativcům může připojit jakýkoli Američan. „Nezajímá nás, jestli jste bílý nebo černý, bohatý nebo chudý, mladý nebo starý, venkovský nebo městský, kontroverzní, trochu nudný, nebo jste někde mezi,“ deklaroval a s odkazem na zavražděného Kirka podotkl, že mají mít na práci mnohem důležitější věci, než hádky mezi sebou.
