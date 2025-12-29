ÚZSVM: Zaměstnanci podpořili laboratorní bíglíky

30.12.2025 10:17 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Zaměstnanci ÚZSVM v Teplicích spořádali již v pořadí 5. vánoční sbírku, tentokrát pro bígly.

ÚZSVM: Zaměstnanci podpořili laboratorní bíglíky
Foto: ÚZSVM
Popisek: Logo Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM)

V minulých letech měly sbírky velký ohlas a udělaly mnoho radosti jak zvířátkům, ošetřovatelkám, tak i nám dárcům v podobě dobrého pocitu z pomoci bezbranným tvorům, kteří jsou odkázáni na pomoc člověka. Heslo znělo: Pojďme to zopakovat. Pojďme spolu udělat ten svět zase o malý kousek lepší…

Anketa

Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?

94%
4%
2%
hlasovalo: 19310 lidí

Letos se zaměstnanci rozhodli podpořit spolek, který není široké veřejnosti znám a „žije“ pouze z darů veřejnosti. Jejich finanční pomoc směřuje pro spolek Druhá šance U Františka, z.s., což je unikátní český projekt, který jako jediný oficiálně přebírá laboratorní bígly z českých laboratoří. Posláním spolku je předcházení zbytečnému usmrcování psů po ukončení lehkých a středně těžkých pokusů v českých výzkumných laboratořích.

Spolek odebírá a zachraňuje od českých laboratoří bíglíky, na kterých se testují veterinární a humánní léčiva a vakcíny. Snahou spolku je vytvořit psům, kteří mají to štěstí a jsou propuštěni z laboratoří, takové podmínky, aby se mohli připravit k adopci do nových domovů.

Vybrané peníze byly již zaslány na transparentní účet spolku. Bude z nich hrazená péče o psy, veterinární péče, výcvik, přeprava psů, energie a jiné provozní náklady spolku.

Psali jsme:

ÚZSVM nabízí v elektronické aukci Národní dům na Vinohradech
ÚZSVM nabízí k prodeji zámek Bezdružice
Nejúspěšnější prodej v historii ÚZSVM, elektronická aukce Paláce Broadway má svého vítěze
ÚZSVM hledá nového vlastníka pro Národní dům na Vinohradech

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

kraj Ústecký , sbírka , ÚZSVM , TZ

JUDr. Jindřich Rajchl byl položen dotaz

Neunáhlujme se a hodnoťme pana ministra Zůnu dle reálných skutků.

Vážně očekáváte, že ministr obrany Zůna bude něco jiného říkat do médií a něco jiného dělat? Neumím si představit jak nyní připraví vypovězení smlouvy o nákupu F35, zruší za Českou republiku zasílání munice na Ukrajinu, podpoří mírové snahy Maďarska, Slovenska, USA a dalších zemí, kdy a jak zruší ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Pozdější mateřství je klíčem k dlouhověkostiPozdější mateřství je klíčem k dlouhověkosti Překyselený žaludek se dá napravit mávnutím proutkuPřekyselený žaludek se dá napravit mávnutím proutku

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Rostoucí zájem o digitální inovace přináší nový ekonomický optimismus v České republice

11:30 Rostoucí zájem o digitální inovace přináší nový ekonomický optimismus v České republice

S rostoucí důvěrou lidí v České republice ve změny, které zažívají v důsledku integrace technologií,…