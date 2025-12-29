ÚZSVM: Zaměstnanci podpořili laboratorní bíglíky

V minulých letech měly sbírky velký ohlas a udělaly mnoho radosti jak zvířátkům, ošetřovatelkám, tak i nám dárcům v podobě dobrého pocitu z pomoci bezbranným tvorům, kteří jsou odkázáni na pomoc člověka. Heslo znělo: Pojďme to zopakovat. Pojďme spolu udělat ten svět zase o malý kousek lepší…
Letos se zaměstnanci rozhodli podpořit spolek, který není široké veřejnosti znám a „žije“ pouze z darů veřejnosti. Jejich finanční pomoc směřuje pro spolek Druhá šance U Františka, z.s., což je unikátní český projekt, který jako jediný oficiálně přebírá laboratorní bígly z českých laboratoří. Posláním spolku je předcházení zbytečnému usmrcování psů po ukončení lehkých a středně těžkých pokusů v českých výzkumných laboratořích.
Spolek odebírá a zachraňuje od českých laboratoří bíglíky, na kterých se testují veterinární a humánní léčiva a vakcíny. Snahou spolku je vytvořit psům, kteří mají to štěstí a jsou propuštěni z laboratoří, takové podmínky, aby se mohli připravit k adopci do nových domovů.
Vybrané peníze byly již zaslány na transparentní účet spolku. Bude z nich hrazená péče o psy, veterinární péče, výcvik, přeprava psů, energie a jiné provozní náklady spolku.
