Scherfer (SOCDEM): Přestávají Češi vyhlížet horší časy?

91 procent Čechů věří v lepší 2026! Přestávají Češi vyhlížet horší časy? Bude opravdu rok 2026 lepší? Podle nového průzkumu Ipsos pro Home Credit, který proběhl na vzorku 1000 respondentů ve věku 18-64 let, očekává 91 % Čechů, že jejich finanční situace bude v roce 2026 stejná nebo lepší než letos.
Většina lidí počítá se stabilními příjmy, a třetina dokonce s mírným růstem, nejčastěji o jeden až tři tisíce korun měsíčně. Jen devět procent se obává zhoršení. Největší optimismus mají mladí a vysokoškoláci z velkých měst, zatímco starší generace zůstávají opatrnější.
Optimismus je dobrý začátek, ale stabilita nevzniká sama. Potřebuje jistoty, férové podmínky a prostředí, které lidem umožní plánovat svůj život dál. Stabilita není samozřejmost. Ale čísla mluví jasně:
- 57 % čeká, že si udrží příjmy
- 34 % věří v růst, nejčastěji o 1000-3000 Kč měsíčně
- jen 9 % se bojí zhoršení
